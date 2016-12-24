Доска позора

Петр Тултаев провел заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России в Уфе
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Нередко отдельные собственники, которыми движет интерес ради собственной выгоды, не задумываются о том, какие последствия могут быть от их действий. Очень часто они самостоятельно, без какого-либо на то разрешения, делают разрытия, пытаются без разрешения, выданного органом местного самоуправления, выполнить определенный вид работ.
Так, за нарушение Правил благоустройства территории городского округа Саранск было наказано физическое лицо. Без необходимого разрешения были выполнены земляные работы в районе дома № 9 по ул. Студенческой. В результате самовольных работ было нарушено три канала телефонной канализации из асбестоцементных труб, оборван кабель, повреждены оболочки кабелей связи. Все коммуникации за свой счет и своими силами пришлось восстанавливать ресурсоснабжающей организации.
Напоминаем, что для выполнения земляных работ на территории нашего города необходимо получить ордер Административно-технической инспекции Администрации Саранска. Такое требование позволяет не допустить повреждений элементов благоустройства или инженерных сетей. Для нерадивых раскопщиков, не желающих подчиняться установленным Правилам, предусмотрены штрафные санкции.
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
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