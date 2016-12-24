В погоне за кредитом потерял 5 тысяч рублей

В полицию обратился житель Саранска с заявлением о мошенничестве. Мужчина заявил, что хотел получить по интернету кредитную карту с лимитом в 200 тысяч рублей, но вместо этого лишился 5 тысяч.

Жертва развода рассказала, что в интернет он зашел на сайт одного из банков и подал заявку на получение кредита. В анкете указал свои данные и контактный телефон. Спустя несколько дней ему позвонил неизвестный, который представился специалистом банка. Он сообщил, что заявка на кредит одобрена. Однако для получения карты необходимо было внести первоначальный взнос в сумме 5100 рублей. «Банковский клерк» предупредил, что в течение короткого времени с ним свяжется курьер, который доставит карту. Мужчина поверил и перевел на указанный аферистами счет требуемую сумму. Однако ему никто так и не позвонил, телефон специалиста банка был постоянно вне доступа. Жителю Саранска пришлось обратиться в полицию.

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