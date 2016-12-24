В погоне за кредитом потерял 5 тысяч рублей

Репортер

В полицию обратился житель Саранска с заявлением о мошенничестве. Мужчина заявил, что хотел получить по интернету кредитную карту с лимитом в 200 тысяч рублей, но вместо этого лишился 5 тысяч.
Жертва развода рассказала, что в интернет он зашел на сайт одного из банков и подал заявку на получение кредита. В анкете указал свои данные и контактный телефон. Спустя несколько дней ему позвонил неизвестный, который представился специалистом банка. Он сообщил, что заявка на кредит одобрена. Однако для получения карты необходимо было внести первоначальный взнос в сумме 5100 рублей. «Банковский клерк» предупредил, что в течение короткого времени с ним свяжется курьер, который доставит карту. Мужчина поверил и перевел на указанный аферистами счет требуемую сумму. Однако ему никто так и не позвонил, телефон специалиста банка был постоянно вне доступа. Жителю Саранска пришлось обратиться в полицию.

Наша группа ВКонтакте

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
В Саранске выбрали «Сударушку-2017»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
Ставишь счетчик - платишь меньше

К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы

Безопасный мундиаль

Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности

Конкурс красоты

№9  Инна

 Посмотреть все фотографии