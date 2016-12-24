Тракториста будут судить за гибель женщины

Октябрьским межрайонным следственным отделом СКР по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении тракториста ГУП РМ «Тепличное». Мужчина обвиняется в гибели женщины, на которую упал столб, снесенный трактором.

По данным следствия, утром 15 сентября 2016 года обвиняемый работал на тракторе с прицепом в поле на уборке картофеля. На технике находились две женщины (также сотрудницы предприятия), которые следили за лентой транспортера. Во время работы мужчина, не убедившись в безопасности маневра, начал движение задним ходом, в результате чего совершил наезд прицепом на железобетонную опору линии электропередач. От удара опора переломилась и упала на одну из женщин, зажав ее между поручнем прицепа и кузовом. Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу, где 23 сентября скончалась от тупой закрытой травмы груди.

В отношении тракториста было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



