«Меня сделали крайним»

В Ромодановском районном суде вынесен приговор 40-летнему заместителю директора по административно-хозяйственной части местного аграрного техникума Михаилу Хрестину. Его обвиняли в халатности по уголовному делу об обрушении общежития учебного заведения в ноябре 2015 года. Тогда в аварийном здании рухнули три лестничных пролёта.



Рухнули три лестничных пролета

Пятиэтажное кирпичное общежитие на улице Дорожной в поселке Ромоданово было построено в 1988 году. С тех пор капитальный ремонт там не проводился. В здании проживали в основном студенты и сотрудники аграрного техникума. ЧП случилось 16 ноября 2015 года - в строении рухнули плиты перекрытий с первого по третий этаж на общей площади более 173 квадратных метров. Никто в результате этого не погиб, но и без пострадавших не обошлось - проживающая в общежитии женщина получила перелом ноги. 43-летняя Ольга Дорофеева, инженер по технике безопасности районной больницы, жила в комнате на втором этаже. Вечером семья смотрела телевизор, как вдруг сверху посыпались штукатурка и куски кирпичей. Дверь из комнаты оказалась заблокированной. Семья решила выбираться на улицу через окно, пока здание не обрушилось окончательно. Дорофеевы связали покрывала и стали спускаться по ним вниз. Дочь и супруг спустились без последствий, а сама Ольга не удержалась и сорвалась вниз. Женщина упала на бетонную плиту крыльца здания и сильно повредила ногу. В больнице медики диагностировали перелом пяточной кости. Ольга Дорофеева была вынуждена провести четыре месяца на больничном.

Десятки других жильцов общежития просто не могли покинуть свои комнаты. «После проведения разведки мы приступили к эвакуации людей с верхних этажей здания, - рассказывал сразу после ЧП начальник караула пожарно-спасательной части № 20 Евгений Глущенко. - По рации запросили подкрепление. После прибытия коллег организовали эвакуацию с двух сторон здания с помощью имеющихся у нас выдвижных трёхколенных лестниц. Проходило всё организованно, без волнения и паники. Мы успокаивали людей, особенно детей. Всего в этом здании проживало более 60 человек, в момент обрушения их было 34. В общежитии жили люди разного возраста - дети-сироты, которые учатся в техникуме, сотрудники учебного заведения со своими семьями и 11 беженцев с Украины».

«Когда мы выставили лестницу, люди на третьем этаже уже успели собрать самые необходимые вещи в пакеты, - вспоминает сотрудник пожарно-спасательной части № 20 Руслан Баймашев. - Мы разбили стекло и стали спускать всех по очереди, начиная с детей».

Во всем виноват завхоз

Следствие по делу шло довольно долго, проводились многочисленные экспертизы, допрашивались свидетели. В итоге крайним в этой истории оказался завхоз - заместитель директора по административно-хозяйственной части учебного заведения Михаил Хрестин. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что он больше 10 лет занимал должность заместителя директора и являлся ответственным за техническое состояние имущества, находящегося в оперативном управлении. Каких-либо мер по проведению капитального и текущего ремонта здания общежития он не предпринимал. По мнению государственного обвинителя, Хрестин знал о том, что фундамент общежития возведен на болотистой местности, подвальное помещение регулярно затапливалось грунтовыми водами, но замдиректора не принимал никаких мер для обустройства дренажной системы, не подавал заявок на выделение средств для проведения ремонтных работ.

В результате обрушения здание было признано аварийным и не подлежащим проживанию в нем граждан, в связи с чем собственнику здания - Государственному комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия - причинен ущерб в сумме более 17 миллионов 800 тысяч рублей. Также причинен имущественный ущерб в сумме 72 тысячи рублей проживавшей в общежитии женщине.

«Вины не признаю»

В суде жители общежития рассказали, что в подвале вечно стояла вода, руководство техникума об этом знало, но ничего не делало. Утром в день ЧП в туалете с потолка начала сыпаться штукатурка, а вечером сначала стали падать кирпичи, а затем послышался страшный грохот - провалились вниз лестничные пролеты.

Примечательно, что незадолго до обрушения здания в общежитие приходила жилищная комиссия и сделала вывод, что оно вполне пригодно для заселения людей. Туда планировалось заселить беженцев с Украины. Вместе с тем представители этой самой комиссии заявили, что детального обследования здания не проводили, поскольку руководство техникума по этому вопросу к ним не обращалось.

«В истории с обрушением следствие сделало меня крайним. Однако я своей вины не признаю. Поскольку в должностной инструкции, которая появилась только в 2013 году, нет моей подписи», - заявил в суде Михаил Хрестин. Все претензии следствия к завхозу общежития появились из неожиданно всплывшей инструкции, по которой ответственным за состояние здания является Хрестин. «Инструкция была подписана директором в 2013 году, однако подписи моего подзащитного в ней нет. Когда ее изготовили на самом деле, следствие не проверяло», - заявила адвокат подсудимого. Стоит сказать, что директор техникума после инцидента уволился с работы и по делу проходил свидетелем.

Также Михаил Хрестин объяснил, что капитальный ремонт в здании не проводился из-за проблем с финансами. Однако в Министерстве образования тут же парировали, мол, проблем с финансированием нет - за деньгами из Ромодановского техникума никто не обращался.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ условно. Приговор суда в законную силу не вступил.

Алексей НИКОЛАЕВ

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