«За осужденного пожизненно хлопочет церковь!»

На минувшей неделе в Саранске состоялось заседание круглого стола, посвященное соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Мордовии. Новый состав Общественной наблюдательной комиссии республики представил подробный отчет о своей работе в предыдущий период, обозначил основные направления деятельности на ближайшее будущее и поделился трудностями, с которыми приходится сталкиваться правозащитникам при осуществлении своей деятельности. В обсуждении правозащитных проблем участвовал корреспондент «ВС».



«Часто жалобы пишут от нечего делать»

- В прошлом году мы уже проводили аналогичное мероприятие и получили много положительных откликов, - говорит заместитель председателя ОНК Мордовии Василий Гуслянников. - Но, к нашему сожалению, поток жалоб, которые поступают к правозащитникам, не иссякает. Мы даже получаем жалобы из Москвы. В столицу жалобы по различным каналам поступают из мест принудительного содержания, расположенных на территории Мордовии. Мы стараемся оперативно реагировать на эти жалобы, но хотелось бы добиться стопроцентного результата, чтобы по каждому обращению человек или заинтересованная организация получали своевременный ответ. Однако среди тех, кто пишет жалобы, есть злостные нарушители режима содержания, которые от нечего делать занимаются писаниной. Буквально месяц назад мы встречались с заключенным следственного изолятора, который жаловался на то, что не может получить передачи от родных. Однако, когда мы начали разбираться с этой ситуацией, выяснилось, что этот человек постоянно находится в карцере за различные нарушения режима содержания. А согласно правилам внутреннего распорядка следственного изолятора, тем заключенным, которые находятся в карцере, передачи не положены.

Кроме того, нередки случаи, когда заключенные колоний и следственных изоляторов подают повторные жалобы. Причем в самые высокие инстанции, включая Уполномоченного по правам человека при Президенте РФ. На эти факты правозащитникам также приходится реагировать. Но и результат соответствующий. Как подчеркивают члены ОНК, заключенные обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, в котором они находятся.

По словам Василия Гуслянникова, в целом ситуация с соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в нашей республике довольно приличная по сравнению с другими регионами страны. Только в прошлом году правозащитники объехали почти все изоляторы временного содержания, относящиеся к системе МВД. Жалоб на условия содержания со стороны тех, кто там находится, не было. Аналогичная ситуация и со многими учреждениями временного содержания, относящимися к системе ФСИН РФ. В качестве примера члены ОНК Мордовии приводят следственный изолятор № 2, расположенный в Рузаевке. Условия содержания заключенных здесь близки к лучшим образцам развитых стран Европы. Примечательно, что в этом учреждении содержатся не только подследственные, но и осужденные, имеющие небольшие сроки наказания.

Однако, как отмечают правозащитники, на различных дискуссионных площадках в Москве многие общественные деятели до сих пор утверждают, что в Мордовии ситуация с соблюдением прав человека в местах принудительного содержания просто ужасная. На самом же деле ситуация обстоит несколько иначе, чем ее стараются преподнести.

Правозащитникам урезали квоты

Впрочем, говорить о том, что ситуация с соблюдением прав человека в Мордовии идеальна, было бы преждевременно. По словам правозащитников, при формировании нового состава общественных наблюдательных комиссий Общественная палата РФ существенно урезала квоты для Мордовии. Теперь в состав ОНК в нашей республике входят всего девять человек. Для сравнения, в предыдущем составе ОНК было четырнадцать человек. По словам правозащитников, урезание квот может негативно сказаться на работе общественной наблюдательной комиссии, поскольку в Мордовии одних только исправительных колоний насчитывается почти два десятка. А есть еще следственные изоляторы и другие места принудительного содержания, которые необходимо контролировать. Ситуацию серьезно осложняет факт, что Общественная палата страны не объясняет причин, по которым происходит урезание квот для разных регионов. К примеру, в соседней Пензенской области мест принудительного содержания на порядок меньше, чем в Мордовии, однако общественная наблюдательная комиссия в этом регионе состоит из четырнадцати человек.

- Мы боремся, надеемся, что нас услышат и Общественная палата России изменит свое решение, - говорит председатель общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.

«Московские правозащитники сообщили о семи убийствах в мордовской колонии»

Как отмечают представители ОНК, в последнее время им все чаще приходится сталкиваться с ситуациями, когда в интернете публикуются различные сообщения о массовых нарушениях прав человека в мордовских колониях. К примеру, недавно один известный московский правозащитник сообщил о пытках в колонии № 1, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. По его словам, за короткое время в исправительном учреждении было совершено семь (!) убийств. Сказать, что это сообщение вызвало широкий общественный резонанс, значит, просто промолчать. Представители республиканской ОНК немедленно выехали в исправительное учреждение. Однако при проведении проверки ни один из озвученных фактов не подтвердился.

Местные правозащитники не скрывают того обстоятельства, что отношение к ним со стороны московских коллег зачастую предвзятое. Объясняется это тем, что в Мордовии в разное время отбывали наказание известные в правозащитных кругах столицы люди. К примеру, Надежда Толоконникова. Во время ее нахождения в мордовской колонии скандалов было предостаточно. Одна якобы объявленная ею голодовка чего стоит. Как подчеркивают мордовские правозащитники, в предыдущие годы их столичным коллегам, многие из которых, кстати, существовали на западные гранты, удавалось зарабатывать неплохие деньги на критике уголовно-исполнительной системы страны в целом, и Мордовии в частности. Однако сейчас ситуация немного изменилась. Политические разногласия между Россией и странами Запада привели к тому, что многим фондам, действовавшим на территории нашей страны, перерезали каналы поступления средств из-за рубежа. На деятельности целого ряда правозащитных организаций это обстоятельство сказалось, разумеется, не лучшим образом.

Еще одной проблемой, с которой приходится сталкиваться правозащитникам, является несовершенство правового регулирования деятельности ОНК. Дело в том, что на сегодняшний день законодательство не позволяет членам общественных наблюдательных комиссий осуществлять некоторые действия. Речь, в первую очередь, идет о проведении фото- и видеосъемки в местах лишения свободы. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ эта норма обозначена довольно противоречиво, чем нередко пользуются сотрудники администрации исправительных учреждений. По словам правозащитников, Федеральная служба исполнения наказаний была и остается крайне закрытой даже для представителей правозащитных организаций. По мнению представителей ОНК, деятельность ФСИН все-таки должна быть гласной хотя бы на том уровне, на котором в настоящее время подотчетна общественности деятельность полиции. И, разумеется, такие полномочия членов ОНК, как проведение фото- и видеосъемки, должны быть закреплены в законодательном порядке. В связи с этим представители общественной наблюдательной комиссии возлагают большие надежды на готовящиеся поправки в закон об ОНК.

«Необходим индивидуальный подход»

По словам представителей Общественной наблюдательной комиссии Мордовии, в ближайшее время в нашей республике может произойти уникальное с точки зрения отечественной уголовно-исполнительной системы событие.

- К нам поступило обращение от осужденного, который отбывает пожизненный срок, - говорит председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов. - Он уже отсидел двадцать пять лет и, согласно действующему законодательству, имеет право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. От нас он просит поддержки. Кроме него к нам обращались представители церкви, которые также просят нас поддержать этого человека. Примечательно, что обращаются к нам не только местные священнослужители, но и представители Нижегородской епархии. Нам до сих пор непонятно, как он с ними связывается, но они навещали его в колонии, изучали его личность. И в настоящее время представители церкви настаивают на том, что этот человек исправился и не нуждается в дальнейшем отбытии наказания. Следует отметить, что в прошлом этот заключенный был военным летчиком. В начале 90-х годов прошлого века он попал в какую-то банду, которая совершила несколько убийств. Первоначально его приговорили к смертной казни, однако позже заменили высшую меру на пожизненное лишение свободы. Пока мы не сформировали четкой позиции по этому заключенному. Необходимо более детально изучить его личность. К тому же этот вопрос будут решать сразу несколько организаций. Многое будет зависеть от позиции Федеральной службы исполнения наказаний. Проблема в том, что в нашей стране еще не было подобных прецедентов, ни один осужденный к пожизненному лишению свободы не смог выйти на волю. Но это не значит, что никто не должен выходить. На наш взгляд, в этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому осужденному. Представители государства и общественных организаций при решении вопроса об условно-досрочном освобождении того или иного заключенного должны детально изучить его личность, чтобы понять, нуждается он в дальнейшей изоляции или нет. Нам необходимо перенимать лучший опыт зарубежных стран.

Следует отметить, что это не первый случай, когда осужденный к пожизненному лишению свободы, отбыв двадцать пять лет, подает ходатайство об условно-досрочном освобождении. Некоторое время назад Зубово-Полянский районный суд Мордовии оставил за решеткой заключенного, которому уже более семидесяти лет. Правда, за этого человека никто, кроме него самого, не хлопотал.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

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