Вместо смартфона получила посылку с солью

«Культурные откаты» чиновника Тундыкова
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя девушка. Жительница Саранска рассказала правоохранителям, что лишилась 5 тысяч рублей при покупке через интернет мобильного телефона «Самсунг Гелакси S7».
Девушка рассказала, что объявление о продаже гаджета нашла в приложении «Инстаграм». Затем она связалась с продавцом и сделала заказ. Через несколько дней ей пришло извещение о доставке товара. Получив на почте посылку, она оплатила ее наложенным платежом, а вскрыла только дома, где обнаружила, что внутри вместо заказанного смартфона лежит пакет соли. По этому факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
МВД по РМ призывает граждан быть бдительными при заказе товаров в сети интернет. Тщательно проверяйте всю информацию о поставщике товаров и услуг, найдите отзывы граждан, а при малейших сомнениях откажитесь от сделки или покупки.
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
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