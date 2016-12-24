1 миллион штрафа за коммерческий подкуп

Октябрьский районный суд вынес приговор директору фирмы «Тех-План» Александру Любавину. Директор организации, которая занимается выполнением кадастровых работ и составлением технических планов, за мзду оформил липовую документацию одному из клиентов.

По версии следствия, в ноябре 2015 года Любавину позвонил клиент с просьбой изготовить технический план на недостроенный жилой дом в Лямбирском районе. Технический план нужен был мужчине для отчетности в администрацию района за ранее полученную его женой от государства социальную выплату в размере 975 тысяч рублей. Любавин заявил, что готов изготовить технический план на недостроенный дом и поставить его на кадастровый учет. За свои услуги директор фирмы запросил 90 тысяч рублей. Передача денег состоялась в декабре 2015 года.

Любавин изготовил технический план на несуществующий дом и получил кадастровый паспорт. Клиент по липовым документам получил свидетельство о праве собственности на дом и передал в администрацию района в качестве отчетности за получение социальной выплаты. Уголовное дело было возбуждено следователем СКР по РМ на основании материалов, представленных региональным Управлением ФСБ.

В судебном заседании Александр Любавин свою вину признал частично и отказался от дачи показаний, сославшись на конституционное право. Однако затем полностью признал свою вину.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств положительную характеристику Любавина, наличие на иждивении малолетнего ребенка, то, что преступление совершено им впервые, признание вины в совершенном преступлении, раскаяние и т.п. Приговором суда Любавину назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Также суд сохранил наложенный ранее арест на автомобиль подсудимого до оплаты им назначенного штрафа. Приговор в законную силу не вступил.