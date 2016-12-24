Житель Саранска отправлен в психиатрический стационар за убийство соседки

Октябрьский районный суд Саранска отправил на принудительное лечение 52-летнего жителя города, обвиняемого в убийстве своей соседки. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как поясняют в СКР, следствием и судом установлено, что днем 22 августа 2016 года мужчина зашел в гости к 61-летней женщине, с которой они проживали в одном многоэтажном доме. В ходе внезапно возникшей ссоры он нанес женщине множественные удары кухонным ножом по различным частям тела. После этого ушел из квартиры. Обнаружила пострадавшую местная жительница, которая заметила открытую дверь в квартиру. Женщина была доставлена в больницу, где скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений.

В ходе расследования уголовного дела в отношении мужчины была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная комиссионная экспертиза, которая установила, что он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемых ему деяний. В связи с этим следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера.

Суд применил к мужчине принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.