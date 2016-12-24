Жительницу мордовской деревни будут судить за дачу заведомо ложных показаний

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы села Скрябино Лимбирского района республики. Она обвиняется в даче заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления.

В ходе судебного заседания женщина была допрошена в качестве свидетеля по уголовному делу по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью двумя несовершеннолетними жителям селя Скрябино. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.307 УК РФ. Желая помочь одному из соучастников преступления избежать уголовной ответственности, она сообщила, что якобы была очевидцем произошедшего, указав, что в избиении потерпевшего принимал участие только один из подсудимых. В дальнейшем показания, данные обвиняемой в качестве свидетеля в суде, были опровергнуты в ходе судебного следствия иными доказательствами по делу. В результате оба несовершеннолетних были признаны виновными в совершении инкриминируемого деяния.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.