Директор коммерческой организации приговорен к миллионному штрафу

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В Саранске вынесен приговор директору ООО «Техплан». Он признан виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в СКР по РМ.
Как было установлено в ходе судебного процесса, в ноябре 2015 года осужденный, являясь директором коммерческой организации, осуществляющей в том числе кадастровую деятельность, за составление технического плана и совершение действий по постановке на кадастровый учет недостроенного жилого дома в Лямбирском районе незаконно получил от жителя республики денежные средства в сумме 90 тысяч рублей. За указанное денежное вознаграждение мужчина изготовил технический план на несуществующий жилой дом и направил документы для получения кадастрового паспорта. Впоследствии на основании кадастрового паспорта житель республики получил свидетельство о праве собственности, которое представил в администрацию муниципального района в качестве отчетности за получение социальной выплаты в сумме более 975 тысяч рублей.
Как подчеркивают в СК, уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных региональным Управлением ФСБ.
Приговором суда директору организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.
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