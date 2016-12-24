Директор коммерческой организации приговорен к миллионному штрафу

В Саранске вынесен приговор директору ООО «Техплан». Он признан виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в СКР по РМ.

Как было установлено в ходе судебного процесса, в ноябре 2015 года осужденный, являясь директором коммерческой организации, осуществляющей в том числе кадастровую деятельность, за составление технического плана и совершение действий по постановке на кадастровый учет недостроенного жилого дома в Лямбирском районе незаконно получил от жителя республики денежные средства в сумме 90 тысяч рублей. За указанное денежное вознаграждение мужчина изготовил технический план на несуществующий жилой дом и направил документы для получения кадастрового паспорта. Впоследствии на основании кадастрового паспорта житель республики получил свидетельство о праве собственности, которое представил в администрацию муниципального района в качестве отчетности за получение социальной выплаты в сумме более 975 тысяч рублей.

Как подчеркивают в СК, уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных региональным Управлением ФСБ.

Приговором суда директору организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.