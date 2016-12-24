Заместитель директора техникума осужден за обрушение общежития

Полтора года исправительных работ условно получил заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ Республики Мордовия «Ромодановский аграрный техникум». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По информации Следственного комитета, вечером 16 ноября 2015 года в поселке Ромоданово в жилом пятиэтажном здании общежития аграрного техникума произошло обрушение плит перекрытий между подвалом и первым этажом, первым и вторым, вторым и третьим этажами на общей площади более 173 квадратных метров. Находившаяся в это время у себя в комнате на втором этаже местная жительница, испугалась за свою жизнь и по изготовленной самостоятельно веревке начала спускаться из окна второго этажа вниз. Не удержавшись, она сорвалась и упала на бетонную плиту крыльца здания. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы полученный ею в результате падения перелом пяточной кости квалифицирован как вред здоровью средней степени тяжести.

В ходе расследования установлено, что замдиректора, более 10 лет занимая указанную должность и являясь должностным лицом, ответственным за техническое состояние имущества, находящегося в оперативном управлении, каких-либо мер по проведению капитального и текущего ремонта здания общежития не предпринимал. При этом он достоверно знал, что на протяжении всего этого времени в подвальном помещении здания постоянно находится грунтовая вода. В результате обрушения, здание признано аварийным и не подлежащим проживанию в нем граждан, в связи с чем собственнику данного имущества - Государственному комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия причинен имущественный ущерб в сумме более 17 миллионов 800 тысяч рублей. Также причинен имущественный ущерб в сумме 72 тысячи рублей проживавшей в общежитии женщине.