Житель Саранска получил срок за развращение несовершеннолетнего в сети

В Саранске вынесен приговор 26-летнему мужчине, обвинявшемуся в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщили в СКР по РМ.

Как поясняют в ведомстве, в апреле 2016 года осужденный совершил развратные действия в отношении 12-летнего мальчика, с которым познакомился через социальную сеть «ВКонтакте» и вел с ним переписку сексуально-циничного содержания. О произошедшем узнали родители несовершеннолетнего, после чего обратились с заявлением в правоохранительные органы. Несмотря на то, что мужчина был зарегистрирован в социальной сети под вымышленным именем, его личность была установлена оперативниками. В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. Стоить отметить, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.