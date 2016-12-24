Житель Саранска получил срок за развращение несовершеннолетнего в сети

Репортер

В Саранске вынесен приговор 26-летнему мужчине, обвинявшемуся в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщили в СКР по РМ.

Как поясняют в ведомстве, в апреле 2016 года осужденный совершил развратные действия в отношении 12-летнего мальчика, с которым познакомился через социальную сеть «ВКонтакте» и вел с ним переписку сексуально-циничного содержания. О произошедшем узнали родители несовершеннолетнего, после чего обратились с заявлением в правоохранительные органы. Несмотря на то, что мужчина был зарегистрирован в социальной сети под вымышленным именем, его личность была установлена оперативниками. В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. Стоить отметить, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.  

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

 

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