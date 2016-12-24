Житель Саранска получил срок за развращение несовершеннолетнего в сети

Наварили на «обналичке» 15 миллионов рублей
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
В Саранске вынесен приговор 26-летнему мужчине, обвинявшемуся в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщили в СКР по РМ.
Как поясняют в ведомстве, в апреле 2016 года осужденный совершил развратные действия в отношении 12-летнего мальчика, с которым познакомился через социальную сеть «ВКонтакте» и вел с ним переписку сексуально-циничного содержания. О произошедшем узнали родители несовершеннолетнего, после чего обратились с заявлением в правоохранительные органы. Несмотря на то, что мужчина был зарегистрирован в социальной сети под вымышленным именем, его личность была установлена оперативниками. В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. Стоить отметить, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...