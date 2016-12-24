Саранский колорит: Уроженец Багдада стал жертвой бывшей путаны из Таджикистана

В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину Ирака, а затем продала обманутому квартиросъемщику чужой плазменный телевизор.

Известно, что Карамшоева родилась в Душанбе. Мать работает в Таджикском техническом университете проректором, а отец является военным пенсионером. В 2000-х годах она обучалась в русскоязычной школе Душанбе. Но там по окончании школы трудно было найти нормальную работу, и она решила поехать работать в Москву, как и многочисленные ее земляки.

«С октября 2011-го по май 2015 года я снимала различные квартиры, - рассказала полицейским Джамила. - Для продления временной регистрации я пересекала границу между Северной Осетией и Грузией, после чего вернулась обратно в Москву. В столице я работала на различных предприятиях, в организациях, но официально была не трудоустроена. В мае 2015 года я отправилась работать в Саранск, сняла квартиру, но трудоустроиться здесь не смогла».

Как стало известно «ВС», неофициально девушка все же трудилась - она оказывала индивидуальные интимные услуги мужчинам за деньги. Соответствующую информацию об этом Карамшоева разместила на интернет-сайте знакомств «Мамба». Этим она занималась с июня 2015-го по февраль 2016 года, что и составляло ее единственный источник дохода.

В феврале 2016 года у девушки возникли серьезные проблемы со здоровьем, с древнейшей профессией пришлось завязать. «Прошла обучение по маникюрно-педикюрному мастерству и стала работать по этому профилю, - продолжила рассказ Джамила. - В сентябре 2016-го я попала в ДТП, снова пришлось лечиться. Врачи поставили диагноз: сотрясение головного мозга, перелом отростков позвонков.

В 2016 году я познакомилась с парнем по имени Евгений, стала поддерживать близкие отношения, мы проживали совместно по ул. Мордовской. В январе 2017 года квартиру затопили соседи, я решила арендовать другое жилье по адресу: пр. 50 лет Октября, дом 37. Хозяйке квартиры Ларисе я представилась Мадиной. С Ларисой я договорилась, что арендую квартиру на 3 дня по 1 тысяче рублей за сутки. В тот момент у меня закончились деньги, а Евгений находился в Москве на заработках. Тогда я решила провернуть махинацию со съемной квартирой и немного подзаработать.

На интернет-сайте «Авито» я разметила объявление о сдаче в аренду съемной квартиры. 20 января на мобильный телефон позвонил неизвестный молодой человек, который представился Мустафой, и сказал, что желает арендовать квартиру. Парень оказался уроженцем Багдада. Мы с ним встретились, он осмотрел квартиру и согласился ее арендовать на 3 месяца за 10 тысяч 800 рублей. Мустафа передал мне деньги и сказал, что начнет арендовать квартиру с 1 февраля.

На деньги, которые взяла у иракца, я купила продукты и лекарства, а еще 3 тысячи предала Ларисе за аренду квартиры. 2 февраля я вновь уехала в квартиру по улице Мордовской. После этого Мустафа в интернет-приложении «Вайбер» не раз писал мне сообщения с просьбой вернуть деньги. Я ответила, что верну позже, но на самом деле отдавать их не собиралась.

Кроме того, из съемной квартиры по проспекту 50 лет Октября я похитила плазменный телевизор и продала его Мустафе за 8 тысяч рублей. Деньги потратила на личные нужды. Еще я потеряла свой паспорт. Родственников в Мордовии у меня нет, регистрации в России я тоже не имею. В Москве живет моя двоюродная сестра, но точного адреса я не знаю, мы общаемся с ней через интернет. Я осознаю, что совершила преступления, признаю вину и раскаиваюсь».

После рассмотрения всех нюансов дела и ходатайств суд арестовал девушку на срок по 22 апреля включительно.

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