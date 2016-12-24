Ставишь счетчик - платишь меньше

В 2017 году вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Правительством РФ. Теперь собственникам, в чьих квартирах не установлены приборы учета холодной, горячей воды и электрической энергии, начисления за коммунальные услуги будут рассчитываться исходя из нормативов потребления с учетом повышающего коэффициента. Эти изменения горожане увидят уже в февральских квитанциях по квартплате.

«С 1 января текущего года величина повышающего коэффициента установлена в размере 1,5. Это означает, что при отсутствии прибора учета в квартире плата по нормативу за соответствующий вид коммунальной услуги (холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение) будет увеличена на 50%. Повышающие коэффициенты к начислению платы по нормативу в Саранске будут применяться с февраля. То есть в квитанциях, которые горожанам принесут в марте, они уже будут применены», - пояснили в Управлении по вопросам городского хозяйства Администрации Саранска.

Например, плата за горячее водоснабжение на двоих зарегистрированных в квартире граждан по нормативу без коэффициента составит чуть более 795 рублей. Начисление на тех же граждан с учетом повышающего коэффициента превысит 1193 рубля. То есть разница составит 397 рублей.

Для наглядности в квитанции будут указаны размер повышающего коэффициента, а также разница в плате за коммунальную услугу, рассчитанная с применением повышающего коэффициента и без его учета. Увеличивающий коэффициент не будет применяться, если потребителем представлен акт о том, что установить счетчик в квартире нет технической возможности, начиная с месяца, когда составлен такой акт. Отметим также, что не предусмотрено применение повышающих коэффициентов к начислению платы за газоснабжение законодательством.

«Эта мера также будет применена и по истечении трех месяцев с момента выхода из строя прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, в том случае если счетчик не был установлен или не поверен. Кроме того, коэффициент применят и при недопуске двух и более раз специалистов для проверки технического состояния счетчиков и достоверности представленных собственником жилья показаний, - уточнили в Управлении по вопросам городского хозяйства. - В связи с этим мы настоятельно рекомендуем жителям Саранска установить приборы учета в своих квартирах».

Кроме того, для отдельных категорий потребителей Указом Главы Республики Мордовия установлена единовременная денежная компенсация. Ее размер составляет 50% от стоимости прибора учета и работ по его установке. При этом сумма составляет не более 2 тысяч рублей. Однако компенсация предоставляется не всем потребителям. Есть определенные ограничения: доход семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать величину прожиточного минимума в 1,5 раза. Кроме того, компенсация предоставляется при отсутствии задолженности за капитальный ремонт, а также налогов - земельного и на имущество физических лиц. Чтобы оформить эту меру соцподдержки, горожанам нужно обратиться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства.



