«Впредь такого больше не повторится»

27 февраля Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему Кириллу Курочкину, бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии». Известный игрок обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Кирилл полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. В связи с этим суду хватило всего одного заседания, чтобы вынести приговор по делу. Наказание для одного из лучших футболистов Мордовии оказалось условным.



Отрабатывали группу наркодельцов, а взяли Курочкина

Оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших в Саранске зелье через тайники-закладки. Действовали торговцы по стандартной схеме: через интернет предлагали купить дурман, принимали оплату безналичным переводом на банковскую карту, а затем сообщали клиенту, где забрать товар. Одним из клиентов, который пришел за товаром, оказался бывший футболист «Мордовии» Кирилл Курочкин. В рамках уголовного дела оперативникам было важно взять покупателя, чьи показания лягут в доказательную базу по группе торговцев зельем. В тот момент этим самым покупателем стал бывший футболист «Мордовии». При досмотре у него изъяли пакетик с порошком весом 10 граммов.

На допросе звезда мордовского футбола заявил, что зелье купил исключительно для собственного употребления. В отношении его было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта в крупном размере».

После того как Кирилл дал показания, его отпустили под подписку о невыезде. Сразу после инцидента бывший футболист «Мордовии» удалился из социальных сетей и перестал отвечать на звонки. Ранее Курочкин не был замечен в употреблении наркотиков, правда, как-то был остановлен сотрудниками ДПС в тот момент, когда ехал на авто пьяным.

В первое время после истории с задержанием Кирилл уверял знакомых, что к истории с наркотиками не имеет никакого отношения. Рассказывал приятелям, что был в компании знакомых и зелье нашли не у него, а у других ребят. «Вся эта ситуация с наркотиками, которые якобы нашли у Кирилла Курочкина, стала для меня полной неожиданностью, - заявил после задержания бывший наставник футбольного клуба «Мордовия» Юрий Уткин. - Я не верю, что он причастен к этой истории. Возможно, это какая-то ошибка или недоразумение. Надеюсь, правоохранительные органы во всем разберутся. Лично я слышал другую версию. Кирилл по-прежнему ходит на тренировки, разве его выпустили бы, если бы взяли на наркотиках?».

Однако реальность оказалось иной, история с наркотиками закончилась для футболиста уголовным делом и судебным процессом.

«Теперь еще и в газетах про суд напишут»

Поддержать Кирилла в суд пришли его мать и, видимо, друг футболиста. Было видно, что мать сильно переживает за Кирилла. «Вот теперь еще и в газетах про суд напишут», - вздыхает женщина.

Процесс начался с возражения адвоката Кирилла Курочкина: «Ваша честь, мы возражаем против того, чтобы журналисты осуществляли фотосъемку. Подзащитный будет излагать свою позицию по делу, и это будет его отвлекать».

«Я поддерживаю моего защитника», - заявил Курочкин.

Судья объяснил, что оснований запрещать представителям средств массовой информации производить фотосъемку не имеется, и продолжил заседание.

- Курочкин Кирилл Сергеевич, родился в Саранске 30 июня 1988 года, - представляется суду футболист. - Зарегистрирован и проживаю в Саранске. Образование среднее, холост, детей не имею. Работаю менеджером по продажам в «Союз-Агро». Военнообязанный, ранее не судим.

В суде Курочкин полностью признал вину и просил суд рассмотреть его дело в особом порядке, т.е. без проведения судебного следствия. В этом случае наказание не может превышать двух третей от максимального срока.

Спрятал наркотик в пачку из-под сигарет

- Кирилл Курочкин обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средства, - зачитывает обвинительное заключение старший помощник прокурора Ленинского района Анна Чичаева. - 15 ноября в 16.30 около дома № 30 по ул. Саранской он приобрел для личного потребления полимерный пакетик, внутри которого находилось пластичное вещество коричнево-черного цвета. Синтетический наркотик содержал производное наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол. Масса вещества составила более 10 граммов, что является крупным размером (как правило, доза подобных синтетических наркотиков составляет от 0,1 грамма, тогда как крупным размером считается масса от 0,25 грамма).

Курочкин взял полимерный пакет, положил его в пачку из-под сигарет «Парламент» и убрал в карман спортивной куртки. Спустя несколько минут он был остановлен сотрудниками полиции, при личном досмотре у него был обнаружен полимерный пакет, в котором, как потом подтвердила экспертиза, находился синтетический наркотик. Таким образом, Курочкин совершил незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства. Санкции статьи за это преступление предусматривают наказание от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

- Курочкин, встаньте. Вам обвинение понятно? Вину признаете? - интересуется судья.

- Да, понятно, признаю полностью.

«Курочкин не страдает наркоманией и не нуждается в лечении»

Суду были предоставлены определенные характеристики и справки на подсудимого. В одной из справок значится: «Курочкин не страдает наркоманией и не нуждается в лечении». Несмотря на то что Кирилл юридически является несудимым, в деле имеется справка, что в 2011 году он привлекался к уголовной ответственности по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Наказан штрафом в размере 25 тысяч рублей. В июле 2016 года привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. На учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

В справке с места жительства председатель совета дома характеризует Кирилла только с положительной стороны. В ООО «Союз-Агро», где трудоустроен футболист, «он зарекомендовал себя добросовестным, честным сотрудником, хорошо выполняющим свою работу». Награжден различными грамотами и дипломами в связи с участием и достижениями в спортивных соревнованиях.

«Вину признаю, прошу строго не наказывать»

- Ваша честь, прошу учесть, что Курочкин содействовал расследованию уголовного дела, - заявляет адвокат. - 23 декабря при проверке показаний мой подзащитный указал место, где он обнаружил наркотическое средство. Судом должно быть это принято во внимание при назначении наказания.

- Полагаю, вина Курочкина собранными материалами полностью доказана, - выступила в прениях гособвинитель Анна Чичаева. - При назначении наказания прошу учесть, что подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Также прошу учесть положительные характеристики на Курочкина. Прошу признать его виновным и назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

- Свою вину полностью признаю, - сказал сам Курочкин. - Прошу суд строго не наказывать, так как я искренне раскаялся в содеянном. Впредь такого больше не повторится.

- Мой подзащитный не пытался уйти от уголовной ответственности, а напротив, активно способствовал расследованию преступления, дал признательные и последовательные показания. Ваша честь, прошу назначить Курочкину условное наказание.

Суд на 30 минут удаляется в совещательную комнату. Спустя время председательствующий оглашает приговор: назначить Кириллу Курочкину 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

«Курочкин был одним из лучших игроков «Мордовии»

«Кирилл - один из самых ярких и талантливых игроков в истории «Мордовии», - рассказал корр. «ВС» бывший наставник футбольного клуба «Мордовия» Юрий Уткин. - Я тренировал его с детских лет. Он всегда был лидером на поле и за его пределами, примером для сверстников. Курочкин делал большие успехи не только в спорте, но и в учебе. В школе он был отличником, шел на золотую медаль, но в старших классах футбол стал отнимать много времени и сил. Поэтому до медали он недотянул.

Курочкин был одним из лучших игроков «Мордовии-88», которую я тренировал. В той команде блистали такие игроки, как Дмитрий Сысуев, Максим Тишкин, Евгений Фролов. Тогда Кирилл и компания здорово выступали на детских и юношеских всероссийских турнирах, стали бронзовыми призерами первенства страны. Он, пожалуй, единственный футболист в истории саранской команды, который был заявлен за клуб уже в 15-летнем возрасте, а в 16 лет дебютировал за основной состав «Мордовии». Курочкин установил множество всяких рекордов, помню, как он вышел на замену и забил 4 мяча за 20 минут в матче чемпионата России во второй лиге. Как сейчас помню, «Мордовия» играла с командой из города Лиски.

Кирилл один из немногих мордовских футболистов, кто сыграл в финальной стадии чемпионата Европы в составе юношеской сборной России до 19 лет. В «Мордовии» Курочкин и вовсе несколько раз признавался лучшим игроком команды. Вскоре талантливого парня заметили селекционеры из московского «Динамо» и пригласили в команду. Кирилл дебютировал за «бело-голубых» в матче на кубок против «Зенита». Воспитанник мордовского футбола отыграл весь поединок. Однако для «Динамо» он завершился полным фиаско, москвичи проиграли 3:9. Кирилл осел в глубоком запасе. У Курочкина возникли определенные недопонимания с тренером «Динамо», поэтому карьера в московском клубе у него так и не сложилась. Парень вернулся в аренду в «Мордовию» и снова заблистал, был одним из лучших. Вскоре «Динамо» отправило его в аренду в липецкий «Металлург», московскому клубу он оказался не нужен.

Кирилл снова хотел вернуться в «Мордовию», но тогда в команду пришел новый тренер, и от местных талантливых футболистов стали избавляться. Видимо, не хотели, чтобы в команде были мои воспитанники. Курочкин вернулся в Саранск, но «Мордовия» в его услугах была не заинтересована. Для Кирилла это был серьезный психологический удар. Карьера складывалась не так удачно, как он рассчитывал. Эта ситуация сильно задела Курочкина, вероятно, он был обижен на то, что даже родному клубу стал не нужен. В беседе тогда он сказал: «Больше не хочу заниматься профессиональным футболом. Юрий Иванович, хочу, как вы, попробовать себя на тренерском поприще».

Кирилл стал выступать в чемпионате Мордовии, играл за кадошкинский «СветоСервис», «Торбеево». С прошлого года Курочкин стал главным тренером команды «Шайговец» из Старого Шайгова. При этом он до сих пор играет за различные любительские команды в многочисленных республиканских турнирах по футболу и мини-футболу и является одним из лучших футболистов».

Алексей НИКОЛАЕВ

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