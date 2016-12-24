«Водители должны знать, что находятся под постоянным контролем»

Управление Госавтоинспекции МВД по РМ 22 февраля провело пресс-конференцию по вопросам аварийности в регионе.

«С начала года на дорогах Мордовии произошло 17 ДТП, которые унесли жизни 29 человек. Причина происшествий - выезд на полосу встречного движения, - заявил на встрече с журналистами заместитель начальника УГИБДД МВД по РМ, полковник полиции Николай Живайкин. - Эти аварии вызвали повышенный общественный резонанс. По каждому из ДТП была проведена масштабная тщательная работа, чтобы выявить все причины, приведшие к трагедии, и установить виновных. Первоначальный этап сбора информации отработан, возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве следственных органов МВД.

С целью стабилизации аварийности и уменьшения тяжести последствий сотрудниками Управления Госавтоинспекции и специализированного батальона реализуется большая профилактическая работа. В январе-феврале проведено 55 оперативно-профилактических мероприятий. 34 - по исключению из процесса движения нетрезвых водителей, из них 17 - группами нарядов. Дают свои результаты и тотальные проверки на трезвость. Раньше мы всегда проводили такие рейды в пятницу вечером, и многие к этому уже приноровились. Мы периодически меняем схему, в последний раз провели рейд в субботу утром с 9 до 10 часов. В это время мы выявили трех пьяных водителей.

Проведена операция «Маячок», в ходе которой выявлено 4 нарушения ПДД, связанных с непредоставлением преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи. В дальнейшем мы продолжим проводить такие мероприятия. Широко применяются методы скрытого патрулирования. Такие профилактические мероприятия будут проводиться не менее двух раз в месяц.

Применение данных методов в работе помогло улучшить наши результаты. За первые месяцы года снизились количество ДТП по вине нетрезвых водителей и число раненных в них людей. Также снижены показатели аварийности на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Удалось снизить аварийность по вине пешеходов.

К сожалению, не удалось избежать и отрицательных моментов - количество ДТП в целом увеличилось. В 114 авариях погибли 29 человек, еще 160 ранены. По вине нетрезвых водителей погибли два человека. В авариях пострадали 12 детей до 16 лет. Возросло количество наездов на пешеходов и погибших и раненных в них людей. Увеличилась аварийность с участием пешеходов на пешеходных переходах. Отмечается рост количества ДТП по вине водителей пассажирского транспорта. В таких авариях погибли два человека. Возросла аварийность с сопутствующими дорожными условиями. По этой причине погибли 12 человек и еще 94 ранены. Как правило, в таких случаях речь идет о том, что дорога не была обработана противогололёдными средствами. Как пример, недавнее столкновении двух «Опелей», в этой аварии погибли три человека.

Внедрение фотовидеофиксации в Мордовии позволило значительно повысить дисциплину водителей. Там, где установлены наши комплексы фотовидеофиксации, очагов аварийности нет. В этих местах автолюбители снижают скорость, ездят аккуратно. Многие к камерам уже привыкли. Сейчас мы решаем вопрос о переустановке этих комплексов в другие, более аварийные места в Саранске. Более того, скажу, что некоторые водители, завидев камеры, снижают скорость, проезжают рубеж и снова прибавляют скорость. Дабы это искоренить, мы устанавливаем комплексы, которые измеряют среднюю скорость автомобиля на протяжении до 3,5 км дороги. На таких участках въехал водитель со скоростью 60 км/ч и выехать должен с такой же скоростью. Важно приучить водителей снижать скорость не только перед рубежами фотовидеофиксации, но и на протяжении всего движения. Водители должны знать, что находятся под постоянным контролем. На сегодня уже функционируют около 20 рубежей, измеряющих среднюю скорость. В основном они установлены в Саранске, за городом и на зубово-полянском направлении. Планируем установить еще такие комплексы, сколько их будет, зависит от финансирования. В столице Мордовии часто превышают скоростной режим на новом Юго-Западном шоссе, сейчас обсуждается вопрос установки рубежей на этой дороге».

По словам начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по РМ Юрия Карпова, наметилось положительное взаимодействие с населением. В 2017 году от граждан поступило 208 сообщений о нарушениях ПДД, из которых 175 в отношении нетрезвых водителей. По результатам проверок составлено 158 административных материалов.