Садись, пять

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 38-летнему уроженцу Астрахани Ивану Шигидину. Он обвинялся в совершении нескольких эпизодов мошенничества и покушения на мошенничество. Телефонный аферист из-за решетки обирал стариков, рассказывая им про страшные инциденты с родственниками - дескать, их близкий совершил ДТП, и срочно нужны деньги для отмаза. На уловки уголовника попались пенсионеры из Саранска и Липецка.

Иван Шигидин обладает приличным тюремным стажем - в его «послужном списке» есть судимости за кражу, разбой, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

За решеткой Шигидин решил работать по избитой, но проверенной годами схеме под условным названием «Ваш родственник сбил человека». Суть ее заключается в следующем. Среди ночи раздается звонок с незнакомого номера, а далее мошенник представляется полицейским и заявляет: «Ваш родственник попал в аварию. Сбил человека. Его могут посадить, но есть вариант правильно все оформить и срочно перевести деньги на лечение пострадавшему». Далее лжесотрудник правоохранительных органов четко поясняет, сколько и куда нужно принести. Материнское сердце тем временем обливается кровью, а заодно и отключает мозг. Даже если бедная женщина сообразит позвонить сыну, не факт, что тот в 3 ночи будет доступен по телефону. Мошенник или курьер тем временем готов подъехать за деньгами в течение десяти минут. Жертва развода, накрутив себя до предела, отдает деньги подъехавшему курьеру. А утром ее ждет печальный разговор с родственником, якобы побывавшим ночью в ДТП.

Поскольку Шигидин обладал талантом убеждения, сокамерники отвели ему роль своего рода оператора, который названивал с мобильного на случайные номера стационарных домашних телефонов, представлялся сотрудником правоохранительных органов и рассказывал про родственника, сбившего в ДТП пешехода. Астраханский уголовник умело убеждал жертв решить возникшие проблемы добровольно и в короткий промежуток времени. Любопытно, что в качестве курьеров на Шигидина работали свои люди как в Саранске, так и в Липецке. В столице Мордовии астраханцу помогал забирать деньги у пенсионеров бывший сиделец Дубравлага, а в Липецке эту роль выполняла женщина.

После получения деньги за отмаз перечислялись на определенные счета, а затем делились. В период существования этой телефонной бригады с мая 2015-го по февраль 2016 года Шигидиным было совершено 5 эпизодов мошенничества и 7 эпизодов покушения на мошенничество. Жертвы перечислили на счета аферистов больше сотни тысяч рублей. Организатором телефонных афер правоохранители считают сокамерника астраханца по кличке Череп - ему еще только предстоит ответить перед правосудием.

В судебном заседании Иван вину признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Приговором суда Шигидину назначено 5 лет и 1 месяц в колонии особого режима.

Примечательно, что Иван Шигидин последнюю свою судимость получил также за телефонную аферу. В июне 2007 года он скучал в следственном изоляторе Астрахани. Один из сокамерников рассказал Шигидину о том, что решением суда были удовлетворены исковые требования его знакомого о признании права собственности на спорную квартиру.

Шигидин, воспользовавшись информацией, решил выманить у знакомого сокамерника часть денег. Для этого Иван позвонил ему на мобильный, представился одним из руководителей областной прокуратуры и заявил: «У нас имеются основания для отмены судебного решения по квартире в порядке надзора, однако за какие-то 180 тысяч рублей мы делать этого не будем». Владелец квартиры согласился. На передачу денег Шигидин отправил ничего не подозревающую знакомую - женщина получила от жертвы 30 тысяч рублей.

Однако Шигидин на этом не успокоился и стал требовать оставшуюся сумму. Владелец квартиры вынужден был обратиться в УФСБ по Астраханской области с заявлением о вымогательстве денег мнимым сотрудником прокуратуры. На очередной встрече «помощница» получила еще 150 тысяч рублей и была задержана сотрудниками спецслужбы. Тогда и выяснилось, что схему по отъему денег придумал и воплотил в жизнь Иван Шигидин. С учетом наказания по ранее вынесенному приговору суда тогда ему влепили 9 лет в колонии особого режима. И вот сейчас все те же «телефонные забавы» принесли ему еще 5 лет неволи.

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