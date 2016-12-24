Продавец земли лишилась 150 тысяч рублей

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Жительница Саранска, решив продать земельный участок через интернет, лишилась всех сбережений на банковской карте. В отделе полиции № 1 женщина рассказала, что на сайте бесплатных объявлений в интернете она разместила информацию о продаже земельного участка стоимостью 470 тысяч рублей. Практически сразу ей перезвонил потенциальный покупатель с предложением приобрести землю. При этом он попросил женщину предоставить ему два дня, чтобы найти всю сумму, а в качестве залога предложил перечислить половину стоимости участка. Стороны договорились о безналичном расчете.
Продавец продиктовала покупателю данные своей банковской карты, на которой в тот момент находилась крупная сумма денег, а потом и пароль, который ей пришел в СМС-сообщении. Спустя несколько минут на мобильный телефон пострадавшей поступили оповещения о списании со счета 149 тысяч 300 рублей. При этом женщина ошибочно посчитала, что деньги были не сняты, а переведены на ее счет. Проверить баланс карты она решила лишь на следующий день, когда покупатель в назначенное время ей не перезвонил. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в полицию.
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