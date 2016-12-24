Лжесоцработницы похитили у пенсионерки 60 тысяч рублей

Безопасный мундиаль
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Сотрудники полиции задержали двух цыганок из Самарской области - женщины представились социальными работниками и похитили у пенсионерки все сбережения.
Дамочки заявились к саранской пенсионерке домой, сообщили, что являются работниками службы соцзащиты, и стали рассказывать о новой программе покупки продуктов по сниженным ценам. Доверчивая старушка согласилась раскошелиться на покупку продовольствия и неосмотрительно рассекретила место, где хранит свои сбережения. Тогда одна из мошенниц отвлекла внимание пенсионерки, а другая вытащила из заначки пожилой женщины 61 тысячу рублей. Пропажу денег жительница Саранска обнаружила после ухода «соцработниц» и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска во время оперативно-разыскных мероприятий установили машину с госномерами другого региона, на которой передвигались аферистки. В результате оперативники выехали в Сызрань Самарской области, где задержали двух цыганок, которых опознала пострадавшая жительница Саранска. Подозреваемыми оказались ранее судимые 40- и 42-летние женщины.
СУ УМВД России по Саранску было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения арест. В настоящее время полицейские установили причастность задержанных к совершению двух аналогичных фактов преступной деятельности на территории региона.
МВД по Республике Мордовия рекомендует быть бдительными и не доверять незнакомцам личные вещи и денежные средства. Прежде чем впустить в свое жилище людей, представляющихся сотрудниками организаций и государственных структур, попросите их предъявить документы, удостоверяющие личность.
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