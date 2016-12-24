Люди просят отсрочки наказания для известной гимнастки

Общественность просит выпустить из мордовской колонии мастера спорта по художественной гимнастике Светлану Головачеву (Абрамову) из Ульяновска. 35-летняя женщина была признана виновной в убийстве супруга. Светлану приговорили к 6 годам неволи и отправили отбывать наказание в женскую колонию в Мордовию. Двое детей Головачевой остались без родителей, при этом младшей дочери сейчас всего 6 лет. В интернете неравнодушные люди массово подписываются под петицией, чтобы суд применил к женщине отсрочку от отбытия наказания до исполнения младшему ребенку Светланы 14-летнего возраста.

Трагедия, из-за которой спортсменка попала в колонию, произошла 28 июня 2014 года в селе Кротовка Засвияжского района Ульяновска. Между Светланой и бывшим супругом, 40-летним владельцем сети АЗС Александром Головачевым, произошла ссора. По версии женщины, в тот вечер они с бывшим мужем сидели за столом и выпивали в компании двух друзей. Между бывшими супругами разгорелся конфликт, который после отъезда друзей перерос в жестокую драку. Светлана, спасаясь от разъяренного мужа, бросилась вверх по лестнице, а он гнался за ней с криками: «Убью! Мне все равно кого убивать!». Опасаясь за свою жизнь, Головачева схватила ружье в комнате, вытащила его из чехла и, зажмурив глаза, выстрелила. Александр от полученного огнестрельного ранения умер почти мгновенно.

Знакомые женщины утверждают, что Александр вел себя с супругой агрессивно и даже поднимал на нее руку. Светлана несколько раз подавала на развод, но муж его не давал. Оформить развод именитой гимнастке удалось только в 2013 году. Однако даже после официального расставания Александр и Светлана продолжали жить в одном в доме. Муж продолжал ревновать бывшую жену, из-за этого периодически происходили ссоры, последняя из которых закончилась убийством и 6-летним сроком (позже его скостили на год). Спортсменка уже отсидела в исправительной колонии

№ 14 в поселке Парца Зубово-Полянского района Мордовии два с половиной года из пяти.

Близкие и друзья гимнастки очень переживают за судьбу Светланы и ее детей. После трагедии 15-летний сын Егор и 6-летняя дочь Нина живут с бабушкой и дедушкой и очень скучают по маме. Единственный выход родные Головачевой видят в том, чтобы добиться отсрочки исполнения наказания до исполнения младшему ребенку 14-летнего возраста. Сейчас общественность разместила в сети петицию за то, чтобы суд выпустил Светлану Головачеву в связи с этой отсрочкой.

«Светлана получила возможность по ст. 82 УК РФ отсрочить наказание. Но ни суд, приговоривший её к наказанию, ни суд по месту отбывания наказания не рассматривают вопрос по существу. Несмотря на 3 психолого-психиатрические экспертизы детей с выводами об отрицательной тенденции в психологическом состоянии детей в отсутствие матери! - говорится в петиции. - Условия, питание, медицинское обслуживание, режим, порядки, одежда, отношение заключенных и администрации сделают своё дело. Светлана погибает от болезней, которые там не лечат, от холода из-за требований к одежде и отсутствия нормальной гигиены и питания и т.д. Удалось рассмотреть заявление в суде лишь в 2016 году. Но, несмотря на заключение комиссии о состоянии детей, характеристики на Свету, на законные основания и т.д., суд счел основным аргументом то, что Светлана еще не встала на путь исправления…».

Авторы петиции настаивают на том, что Светлана не является общественно опасным человеком. Она педагог по образованию, спортсменка, тренер по художественной гимнастке и мать двоих несовершеннолетних детей. Женщине не место в колонии, она нужна дома, своим детям.

Федеральный телеканал «РЕН-ТВ» активно педалирует эту тему. «Решение суда сейчас оспаривать не буду, - рассказал журналистам автор петиции Дмитрий Рябов. - Я сейчас бьюсь за то, чтобы использовали законные возможности и основания для предоставления Светлане отсрочки от исполнения наказания по статье 82 Уголовного кодекса РФ по уходу за несовершеннолетними детьми. У нее есть двое несовершеннолетних детей - дочь и сын, которые на сегодняшний день остались без матери».

По словам мамы Светланы Натальи Абрамовой, детям без матери приходится тяжело, у маленькой Нины начались проблемы со здоровьем. «Они не просто начали болеть, они потеряли интерес к жизни. Егор - старший, он ходит на занятия в школу, на тренировку на плавание через силу. Заставляет себя, у него нет интереса абсолютно. И учится точно так же. Я ему все время говорю: «Постарайся, поднажми», а он говорит - «Зачем мне это надо? Вот мама придет, и изменится все». У младшей на нервной почве по ночам периодически бывает удушье».

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