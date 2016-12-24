На должность начальника Жилищного управления Администрации городского округа Саранск назначена Татьяна Карасева

Начальником Жилищного управления Администрации городского округа Саранск с 22 февраля 2017 года назначена Татьяна Анатольевна Карасева.

Родилась в Саранске. В 1998 году окончила МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «История», в 2007 году - МГУ им. Н.П. Огарева, получив квалификацию «Юрист».

Трудовую деятельность в 2007 году начала в Администрации городского округа Саранск в должности главного специалиста отдела Октябрьского района Жилищного управления. В 2009 году назначена заведующим отделом по Пролетарскому району Жилищного управления. В 2016 году переведена на должность заместителя начальника Жилищного управления Администрации Саранска, где и трудилась до настоящего времени.

За добросовестную работу в органах местного самоуправления и достигнутые успехи в профессиональной деятельности дважды награждена Почетными грамотами Администрации городского округа Саранск.

Замужем. Воспитывает сына.

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