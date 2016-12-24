Вопрос решен!

Безопасный мундиаль
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Дети - цветы жизни. Что мы в них вложим, как воспитаем, а главное - в каких условиях, от этого зависит, каким будет наше будущее. Наверное, именно поэтому в столице республики пристальное внимание уделяют подрастающему поколению. В Саранске открываются не только шикарные детские сады, но и замечательные игровые комплексы.
Жители дома № 6 по улице Миронова города Саранска несколько лет боролись с огромной проблемой - отсутствием детской площадки. Малышам было негде играть и проводить свободное время.
Мы не раз обращались и писали письма с просьбами в разные инстанции, чтобы в нашем дворе установили «сказочный дворец» для детей, но, к сожалению, везде слышали отказ или предложение подождать. Все было безрезультатно, пока не появилась возможность обратиться лично к Главе городского округа Саранск Петру Тултаеву во время одной из «мэрских суббот».
Мэр откликнулся сразу. Он не остался равнодушным к нашей проблеме и помог детям. Спустя короткое время возле нашего дома появился современный игровой комплекс. Честно говоря, мы такого не ожидали: рассчитывали на качели или какую-нибудь горку, а тут такое! Теперь в нашем дворе есть уютный уголок для детей, где можно не только покататься на каруселях, но и позаниматься спортом. Сейчас детская площадка стала любимым местом отдыха для малышей! Набор игровых элементов рассчитан как на самых маленьких, так и на школьников. Позаботились не только о молодом поколении, но и о старшем: установлены лавочки для родителей, бабушек и дедушек.
Теперь каждый раз, коротая свободное время на свежем воздухе, будем добрым словом вспоминать Вас, уважаемый Петр Николаевич! Большое Вам спасибо! Как хорошо, что мечты сбываются. А самое главное - есть люди, благодаря которым они воплощаются в жизнь!
С огромной признательностью и благодарностью дети и родители, проживающие в доме № 6 по улице Миронова Саранска.
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