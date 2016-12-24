Доска позора

Торговые точки, не утруждающие себя достойным содержанием вверенной им территории, в Саранске, к сожалению, не редкость. Предприниматели и средней, и крупной руки зачастую не уделяют данному вопросу должного внимания. Не убираются подъездные пути к магазинам, пешеходные дорожки, парковки: летом - от мусора, зимой - от снега и наледи. А между тем владельцы объекта торговли не освобождаются от ответственности по содержанию прилегающей к магазинам территории и соблюдению установленных Правил благоустройства городского округа Саранск.

Предприниматели подчас нарушают общепринятые правила злостно и с завидной регулярностью. Например, магазины фирмы «ГородОК». К сожалению, довольно часто владельцы сети не совсем добросовестно содержат территории своих торговых точек. Административно-техническая инспекция Администрации городского округа Саранск выявила нарушения Правил благоустройства у магазина «ГородОК» № 32 по адресу: Лямбирское шоссе, д. 13А.

Лестничный сход магазина «ГородОК» находится в небезопасном для его посетителей состоянии. Ступени лестницы и пандус не очищены от снега и наледи. Подходы к лестничным сходам по обе стороны от входа в здание магазина также покрыты снегом и льдом. Не говоря уже о том, что их необходимо было обработать противогололедными материалами. Учитывая то, что лестницы изготовлены из железа, наледь на них представляет особую опасность. Поскользнувшийся здесь человек может получить серьезную травму. В сегодняшних погодных условиях, когда подтаявший снег мгновенно превращается в опасный лед, нужно с большей ответственностью следить за содержанием тротуаров и входных групп. Но, видимо, комфорт и здоровье посетителей владельцев этого магазина заботят мало! Главное - прибыль: чтобы люди приходили и оставляли здесь свои деньги…

Уборкой прилегающей к магазину территории руководство торговой точки себя также не утруждает. Вокруг магазина из-под снега красочно выглядывают бутылки, упаковки и другой мусор. Такое безответственное отношение к внешнему виду нашего города и его состоянию вызывает возмущение и негодование! За все эти нарушения на руководителя торговой точки наложены штрафные санкции.

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