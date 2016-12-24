Пенсионера обвиняют в педофилии

Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел СКР по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

По версии следствия, 30 сентября 2016 года девочка находилась на приусадебном участке. Ребенок проживает вместе с матерью, которая в тот день была на работе и просила приглядеть за дочерью соседку. Но та, видимо, отнеслась к поручению без должной ответственности, и девочка отправилась на огород к 65-летнему соседу. Ребенок по доброте душевной стал помогать пожилому мужчине собирать виноград. Оставшись один на один с малышкой, пенсионер стал приставать к ней - трогать за интимные места и т.п.

Перепуганный ребенок потом рассказал о случившемся соседке, а та передала этот шокирующий рассказ матери ребенка. Родительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением. После проверки подозреваемый был задержан.

В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наша группа ВКонтакте