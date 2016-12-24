Прокуратура требует от РЖД возместить ущерб сироте

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Рузаевская транспортная прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Саранска с иском о взыскании с ОАО «РЖД» морального вреда в размере 150 тысяч рублей в интересах дочки женщины, погибшей под поездом.
Вечером 2 ноября прошлого года на перегоне Саранск - Ялга мать девочки переходила через железнодорожные пути по переходу для слепых. В этот момент она была в капюшоне и разговаривала по телефону, поэтому не обратила внимания на приближение поезда. В результате женщина была травмирована электровозом грузового поезда сообщением Красный Узел - Рузаевка и через 2 часа после произошедшего от полученных травм скончалась. Дочь погибшей осталась сиротой.
Известно, что районные суды Саранска не раз удовлетворяли иски родственников погибших на железной дороге. Однако самостоятельно девочка сделать этого не смогла. В Рузаевской транспортной прокуратуре не оставили девочку без помощи и обратились в суд. В ближайшее время гражданский иск прокуратуры будет рассмотрен по существу.
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