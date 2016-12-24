Педагог, по вине которого погиб школьник, отделалась ограничением свободы

Гуляй, Масленица!
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор педагогу Луховского лицея Лилии Каргиной. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих профессиональных обязанностей. Напомним, 16 июня прошлого года по вине Каргиной утонул ученик 5 «Б» класса Дмитрий Горин.
История с трагической гибелью школьника вызвала огромный общественный резонанс в Мордовии. Дмитрий Горин погиб во время коллективной рыбалки на водоеме, которая не была согласована с руководством образовательного учреждения.
- Перед тем как пойти на рыбалку с классом, Лилия Владимировна спрашивала у меня, может ли она пойти с детьми на эту экскурсию, - заявила в беседе с корреспондентом «ВС» директор Луховского лицея Светлана Леухина. - На что я ей ответила: «Нет!». Но педагог, я так понимаю, ослушалась.
Кроме классного руководителя детей сопровождали еще двое взрослых. Но никто из них не видел момента падения ребенка в воду. Как рассказывали в школе, после удачной рыбалки дети успели поиграть в волейбол на местном пляже, после чего решили сполоснуть ноги на мостках. Это было около двенадцати часов дня. По информации директора лицея Светланы Леухиной, Дмитрий Горин шел первым. В какой-то момент он упал в воду, после чего находившиеся рядом дети начали кричать и звать на помощь. Один из спасателей сразу бросился в пруд, потом к нему присоединились еще двое, но из-за мутной воды они не смогли быстро обнаружить мальчика. А когда Диму все же отыскали, было уже поздно, ребенок захлебнулся.
В судебном заседании Лилия Каргина полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В своем последнем слове она заявила, что тяжело переживает смерть мальчика, и попросила прощенья у родственников Дмитрия Горина.
Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два с половиной года.
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
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