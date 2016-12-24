Полиция обезвредила преступную группу, обиравшую пенсионеров

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Сотрудники Уголовного розыска МВД по РМ обезвредили преступную группу телефонных мошенников, занимавшуюся обманом пожилых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 38-летний осужденный уроженец Калужской области создал организованную группу из таких же как он сидельцев. Детально разработав план совершения преступлений, он распределил роли для подельников.
По схеме один из участников группы, отбывающий наказание за тяжкое преступление, путем случайного набора абонентских номеров стационарных телефонов подыскивал потенциальных жертв, преимущественно пожилого возраста. В ходе общения, представляясь сотрудником правоохранительных органов, зэк рассказывал старикам, что их родственник совершил ДТП, в результате чего пострадал или получил тяжкие повреждения человек, и для решения возникших проблем необходимы денежные средства, якобы для возмещения причиненного вреда пострадавшему и «отмаза» от уголовного дела.
Задача находящегося на свободе 44-летнего ранее судимого жителя Мордовии состояла в том, чтобы осуществлять сбор денежных средств у потерпевших. Деятельность организованной группы осуществлялась на протяжении двух лет. В настоящее время полицейскими установлены 12 потерпевших пенсионеров, которые были обмануты по данной схеме. Сумма причиненного материального ущерба составила 205 тысяч рублей.
Возбуждено 12 уголовных дел по статье «Мошенничество», все они направлены в суд.
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