Жителя Саранска будут судить за превышение пределов необходимой обороны

Ленинский следственный отдел СКР РФ по РМ закончил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя мордовской столицы. Его обвиняют в превышении пределов необходимой самообороны.

Как поясняют в ведомстве, днем 4 октября 2016 года обвиняемый находился в гостях у 44-летнего жителя города Саранска, с которым они распивали спиртное. В ходе ссоры хозяин квартиры нанес своему гостю удар кухонным ножом в область плеча и кулаком по лицу. В ходе последовавшей борьбы обвиняемый перехватил нож и нанес им несколько ударов потерпевшему. В результате от полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

В СК подчеркивают, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.