65-летнего мужчину будут судить за надругательство над ребенком

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Зубово-Полянский следственный отдел СКР РФ по РМ закончил расследование уголовного дела в отношении 65-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летней девочки.
Как поясняют в ведомстве, днем 30 сентября 2016 года 6-летняя девочка находилась на приусадебном участке возле дома обвиняемого, с которым они проживали по соседству. Ребенок помогал мужчине собирать виноград. Воспользовавшись малолетним возрастом девочки, а также тем, что на улице они находились одни, обвиняемый совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. После того, как о произошедшем стало известно маме ребенка, она незамедлительно обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Мужчина был задержан и по решению суда заключен под стражу.
В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым.
В СК подчеркивают, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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