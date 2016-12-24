Чиновницу уволили за коррупцию

«Будешь получать от нас милостыню»
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина