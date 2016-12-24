Чиновницу уволили за коррупцию

По заявлению прокуратуры суд изменил формулировку, с которой уволилась с работы ведущий специалист администрации Краснослободска Тамара Погорелова. Женщина совершила коррупционное правонарушение и написала заявление об увольнении из городской администрации по собственному желанию. Однако такое положение вещей не устроило прокуратуру, через суд представители ока государева добились, чтобы экс-чиновницу уволили с формулировкой «в связи c утратой доверия».

Сотрудница горадминистрации Краснослободска Тамара Погорелова в марте 2010 года незаконно предоставила жилье своей матери по договору социального найма. При этом женщина уже имела жилье, не нуждалась в улучшении жилищных условий и не стояла на соответствующем учете. На все признаки махинации с квартирой в этой истории указывал тот факт, что после выделения жилья оно было признано аварийным. В связи с этим местной жительнице в 2014 году была неправомерно предоставлена другая квартира в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Погорелова не могла не знать, что мать по закону не имеет никаких оснований для получения жилья, однако подготовила документы о заключении договоров социального найма.

По представлению прокурора Краснослободского района незаконно выделенное жилое помещение было возвращено муниципалитету. На этом прокуратура не остановилась и вынесла представление в администрацию Краснослободского городского поселения об увольнении Погореловой в связи с утратой доверия. Однако там не спешили реагировать на прокурорскую бумагу. Прокуроры решили это дело просто так не оставлять и обратились в суд с исковым заявлением об установлении в действиях муниципального служащего наличия конфликта интересов. Кроме того, прокуратура района просила обязать администрацию Краснослободска расторгнуть с Тамарой Погореловой трудовой договор в связи с утратой доверия.

Во время судебного разбирательства Тамара Погорелова покинула муниципальную службу по собственному желанию. Но и это не устроило прокуроров, они потребовали городскую администрацию отменить ранее вынесенное распоряжение о прекращении трудового договора по инициативе муниципального служащего и изменению формулировки на увольнение в связи с утратой доверия. Судом требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.