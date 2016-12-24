Страховщик наварил на ОСАГО 2 миллиона рублей

«Или убили, или довели до этого!»
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Вот и подходит к концу последний зимний месяц, на календаре - Масленица. В старину на Масленицу, которая длилась неделю, было принято ходить в...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии