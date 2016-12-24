Страховщик наварил на ОСАГО 2 миллиона рублей

Скандал разразился в региональном представительстве одной из страховых компаний Пензы. Сотрудник компании продал больше двух сотен полисов ОСАГО, а деньги присвоил. Среди его клиентов оказалось немало жителей Мордовии.

Эта история стала достоянием общественности, после того как в дежурную часть управления МВД России по Пензе с заявлением о преступлении обратился представитель регионального представительства одной из страховых компаний. Он сообщил, что у начальника страхового отдела представительства обнаружена недостача бланков страхования ОСАГО, которые были выданы ему под отчет.

Полицейские выяснили, что полисы ОСАГО были присвоены сотрудником страховой компании. Он оформлял обязательное страхование автогражданской ответственности клиентам компании и выдавал соответствующие бланки, вносил сведения о страхователях в базу данных, однако деньги, полученные от клиентов, в кассу страховой компании не передавал. Такие «личные накопления» товарищ делал в период с апреля 2015-го по сентябрь 2016 года. За это время подозреваемый выдал клиентам свыше 200 полисов ОСАГО на сумму около 2 млн рублей. Полицейские выяснили, что к страховщику обращались не только жители Пензенской области, но и граждане из республики Мордовия, Саратовской и Московской областей.

На имущество подозреваемого был наложен арест, а именно на дом, участок и два автомобиля, общая сумма оценивается в 2 млн 900 тыс. рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», ее санкции предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.