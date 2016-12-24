Житель Саранска ответит в суде за расстрел времен криминальной войны

Только прибавлять!
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...