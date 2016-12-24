Житель Саранска ответит в суде за расстрел времен криминальной войны

40-летний житель Саранска Дамир Юсупов предстанет перед судом по обвинению в расстреле конкурента противодействующей группировки времен криминальных войн. Мужчине инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство, с применением оружия, организованной группой».

По данным следствия, вечером 25 июня 2002 года Дамир Юсупов вместе с двумя соратниками устроили стрельбу во дворе дома в центре Саранска неподалеку от Белого дома. По информации правоохранителей, парни имели отношение к коновскому крылу группировки Юго-Запад. Их целью были бывшие коллеги по криминальному ремеслу, только вставшие на сторону Блохина - другого лидера юго-западской группировки. Стрельбу по двум братьям вели из пистолетов ТТ и Макарова. Но с прицельным огнем не заладилось - в результате «боевой операции» был ранен в плечо только один из оппонентов. К счастью, никто из местных жителей, находившихся возле подъездов дома, от стрельбы не пострадал.

Расстрельная команда пыталась оперативно уйти с места расправы, но на выстрелы отреагировали оказавшиеся поблизости сотрудники ППС и стали преследовать вооруженных парней. Один из трех стрелков в тот день был задержан, им оказался Виталий Видяков. Впоследствии суд отправил его за решетку, а подельникам удавалось долгое время оставаться в тени. Владимир Горячев предстал перед судом только в 2012 году и также был признан виновным в этом расстреле. А в октябре 2016 года было установлено местонахождение третьего стрелка - Дамира Юсупова, и следствие по уголовному делу было возобновлено.

Стоит сказать, что Юсупов уже держит ответ в Октябрьском суде по обвинению в другом преступлении - незаконном обороте оружия. По версии следствия, он причастен к хранению арсенала в подвале одного из домов на Химмаше. Оперативники МВД обнаружили схрон с оружием в 2009 году. Правоохранители утверждали, что тайник с автоматами Калашникова, пистолетами и другими боеприпасами принадлежал коновской части группировки Юго-Запад. Тогда Дамира Юсупова объявили в розыск, позже он был задержан в Тверской области и конвоирован в Мордовию. Юсупов своей вины в хранении оружия не признает.