Многодетный отец ответит за махинацию

Ленинский районный суд Саранска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 24-летнего отца четверых детей из Саранска Максима Баранова. Он обвиняется в совершении мошенничества.

Максим Баранов юридически не судим, имеет среднее образование, женат, воспитывает четверых малолетних детей, двое из которых рождены в 2016 году. И при этом не работает.

Как следует из материалов уголовного дела, в конце августа 2016 года перед рождением четвертого ребенка Максим решил провернуть махинацию, связанную со строительно-земляными работами. Для этого многодетный отец разместил в интернете на сайте «Авито» объявление о своих услугах и указал номер сотового телефона. В конце августа 2016 года с Барановым связалась клиентка. Максим уверил, что выполнит работу по рытью и монтажу водяного колодца за 80 тысяч рублей. Баранов провел замеры будущего колодца и попросил у женщины предоплату в 17 тысяч рублей. Молодой человек заявил, что средства необходимы для покупки строительного материала. Ничего не подозревающая клиентка согласилась и передала требуемую сумму.

Прошло еще несколько дней, и Баранов снова приехал к клиентке с предложением дать ему еще 18 тысяч рублей для покупки новой партии материалов. Максим убедил даму в необходимости предоплаты и даже написал ей расписку о получении очередного транша. Получив деньги, парень пропал.

На предварительном следствии Баранов вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением. В судебном заседании от потерпевшей поступило исковое заявление о взыскании с подсудимого 35 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда.