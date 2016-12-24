Многодетный отец ответит за махинацию

Курс - на обновление
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
Петр Тултаев и «мэрская суббота» оценили аварийность жилого дома и будущий вытрезвитель
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности