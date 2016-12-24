«Контакт со школьницей был, но добровольный»

Следствие по громкому делу 35-летнего учителя физкультуры Алтарской средней школы Радика Нугаева окончено. Мужчина обвиняется в изнасиловании 15-летней ученицы и незаконном обороте наркотиков. В ближайшее время в Ромодановском суде начнется судебный процесс, но, учитывая, что в деле фигурирует несовершеннолетняя, к тому же речь идет о половом преступлении, заседания пройдут за закрытыми дверьми.

Радик Нугаев был задержан днем 24 сентября в лесополосе недалеко от села Алтары в Ромодановском районе. Туда он приехал на своей машине «Нисан Альмера» вместе с 15-летней ученицей 9-го класса местной школы и, по информации оперативников, занимался сексом со школьницей прямо в салоне авто.

Когда сотрудники ФСБ и МВД подбежали к машине и попытались открыть двери, Нугаев их заблокировал. Автомобиль за исключением лобового стекла был полностью тонирован. В салоне были видны только силуэты двух человек в недвусмысленной позе - мужчина навалился на девушку. Правоохранителям пришлось разбить стекла с водительской и пассажирской сторон, чтобы открыть дверь. Нугаев в этот момент спешно натягивал на себя штаны, а 15-летняя девушка была без одежды и вся тряслась от страха. Какое-то время она вообще не могла вымолвить ни слова, пришлось приглашать психолога из Ромоданова, чтобы как-то разговорить школьницу. В свою очередь задержанный физрук, по словам оперативников, предлагал решить вопрос на месте с намеками на материальные блага.

Когда Нугаева вытащили из машины, он первым делом стал кричать: «Она девственница! Она девственница!». В татарских селах считается позором, если девушка выходит замуж, скажем так, нецеломудренной, обычно таким барышням трудно найти себе супруга. Радик Нугаев шел на ухищрения - чтобы не порвать девственную плеву, он вводил половой орган не до конца во влагалище. Резонный вопрос - о каком изнасиловании может идти речь, если школьница является девственницей? Правоохранители объяснили, что согласно уголовному праву изнасилование считается оконченным с момента начала полового акта независимо от его завершения и наступивших последствий. Известно, что в качестве доказательств контакта школьницы и физрука эксперты обнаружили на половых органах девушки определенные биологические материалы, принадлежащие Нугаеву. Также известно, что следствием проверялась информация о том, что Нугаев заставлял ученицу заниматься с ним оральным сексом.

При личном досмотре у Радика Нугаева были обнаружены и изъяты 11,9 грамма спайсов. Позже результаты исследования подтвердили, что это наркотическое вещество синтетического происхождения ТМСР-2201. Доза этого наркотика составляет 0,25 грамма. Следов наркотических веществ в крови физрука экспертиза не выявила, но правоохранительная практика показывает, что многие распространители зелья сами старательно избегают употребления.

В Алтарах Нугаев был одним из духовных и религиозных лидеров. Он является соучредителем местной мусульманской организации «Нур», она входит в состав Духовного управления мусульман Мордовии, руководителем которого является Илдуз Исхаков.

Сразу после задержания оперативники УФСБ по РМ совместно с сотрудниками республиканского МВД провели обыски в мечети «Нур» и дома у Нугаева. В жилище у физрука правоохранителям удалось обнаружить и изъять различную религиозную литературу, а в мечети «Нур» оперативники нашли чёрный флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Во время ареста в конце сентября прошлого года Радик Нугаев заявил журналистам:

«Наркотики - это подстава. И я не сторонник Исламского государства. Ни флага ИГИЛ, ни запрещенной литературы у меня никогда не было». Свою причастность к преступлению он признавал частично и не отрицал, что общался с девочкой как учитель с ученицей, в том числе за стенами школы. Но при этом всячески отбивался от обвинений в сексуальном насилии. Сейчас, насколько известно, позиция Нугаева такова: контакт со школьницей у него действительно был, однако проходил безо всякого принуждения - добровольно.

Отношение к найденным наркотикам Нугаев отрицает, но говорит, что когда работал в Москве, то пробовал зелье. Меж тем оперативники нашли в социальных сетях фото, где физрук запечатлен с приспособлением для употребления дурмана.

Изначально следователь квалифицировал действия Радика Нугаева по статье «Половое сношение с недостигшей 16-летнего возраста». Но затем выяснилось, что в день ареста учителя школьница написала заявление об изнасиловании. Девушка долго пребывала в шоке, и только с помощью психолога ее удалось разговорить. Тогда она и призналась, что вступала в половую связь по принуждению. Школьница рассказала, что физрук запугивал ее, угрожал оторвать голову, если она не согласится с ним вступить в интимные отношения.

В селе Радика Нугаева знают хорошо - женат, воспитывает двух дочерей 6 и 10 лет. Одна из них учится в той же школе, что и девятиклассница, с которой физрук вступал в интимную связь. Супруга трудится в Ромодановской больнице медсестрой, а параллельно учится в пединституте. Отец и мать Нугаева пенсионеры, по словам односельчан, очень порядочные люди. Рафик с женой, детьми и родителями жил в одном доме.

Односельчане характеризуют Нугаева как человека отзывчивого. У него высшее педагогическое образование, помимо работы в школе Радик тренировал местную футбольную команду «Алтары». В полиции заявили, что раньше Нугаев к уголовной ответственности никогда не привлекался, а в свое время служил в морской пехоте.

Радик Нугаев около 3 лет проживал в Москве. С его слов, все это время он работал на стройке. Там он регулярно посещал мечеть и, видимо, проникся идеями «чистого ислама» (так его называют приверженцы ваххабизма). Вернулся из Первопрестольной в родные Алтары в 2009 году, стал учить всех «правильному» толкованию религиозных канонов. Учил даже своих родителей и детей в школе, например, тому, что нельзя отмечать светские праздники, а на Новый год нельзя брать подарки. Рассказывал, что людей нужно хоронить иначе, чем это делают в селе. В общем, пытался навести свои порядки. Стоит сказать, что Радик Нугаев до сих пор официально числится учителем физкультуры в Алтарской школе. Видимо, в учебном заведении ждут приговора суда, чтобы можно было расставить все точки над «i» в карьере преподавателя физкультуры.

Пострадавшая школьница и до уголовного дела делилась секретами о личной жизни с подругой. По ее словам, женатый педагог и отец двоих детей начал оказывать знаки внимания одной из учениц девятого класса уже давно. В какой-то момент школьница ответила взаимностью, а их переписка в социальных сетях переросла в более серьёзные отношения. Парочка начала тайно встречаться - катались на автомобиле по окрестностям, скрываясь от односельчан.

«Я знала, что они общаются, - рассказала подруга девушки. - Она мне по секрету говорила, что они переписываются. Насколько я знаю, он ей писал первым, спрашивал, как дела. Она очень ждала этих сообщений. Однажды он не писал несколько дней, так она прям плакала, скучала очень. Я думала, общение быстро закончится. А потом у них начался роман. Мне всё это не нравилось, и я её предупреждала, что, если их поймают, будет плохо. Говорила, чтобы она бросила эти мысли, но она лишь улыбалась в ответ...».

Алексей НИКОЛАЕВ