Парнокопытная махинация

Настоящее мороженое, новый ЗАГС и центр технических видов спорта
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...