Парнокопытная махинация

58-летнего бывшего директора Зубово-Полянского охотничьего хозяйства Владимира Фокина подозревают в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что руководитель государственного бюджетного учреждения занижал количество животных, чтобы поживиться за счет левой охоты.

По версии следствия, с апреля 2012-го по ноябрь 2016 года по требованию Владимира Фокина подчиненные составляли липовые документы о количестве кабанов, пятнистых оленей и маралов, находящихся в Пружанском вольере (в 8 км от поселка Умет) на территории охотничьего хозяйства. Затем эти сведения заносились в государственный охотхозяйственный реестр. Фиктивные отчеты о значительном уменьшении численности охотничьих ресурсов предоставлялись в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия. Причиной уменьшения численности животных в документах указывалась их естественная миграция.

По предварительной версии, количество животных оказалось занижено на 300 голов. Можно предположить, что именно столько животных было убито во время незаконной охоты, на которую давал добро Фокин. Предположительно он разрешал охотиться в своем хозяйстве всем желающим, но официально путевки на отстрел животных не оформлял, при этом брал деньги с охотников себе в карман. Кроме того, правоохранители подозревают, что директор Зубово-Полянского охотничьего хозяйства устраивал бесплатные сафари и для своих знакомых. Именно для того чтобы скрыть отстрел животных, и занижалось их количество.

После того как махинация с занижением количества животных в охотничьем хозяйстве вскрылась, Владимир Фокин уволился со своей должности. По материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ по РМ следователями СКР по РМ было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий»

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования будет установлен материальный ущерб, нанесенный учреждению действиями подозреваемого.