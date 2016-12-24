Мать и дочь обвинялись в масштабных аферах с бензином

В Пролетарском районном суде оглашен приговор Елене и Татьяне Михайловым. Мать и дочь обвинялись в махинации с реализацией крупных партий бензина, в результате которых нижегородский Торговый дом «Чемпион» потерял более 5 миллионов рублей.

По версии следствия, саму махинацию с нефтепродуктами организовал 42-летний житель Саранска Марат Сюбаев. Однако, попав под следствие, мужчина прожил недолго - выйдя из нижегородского СИЗО, он скончался. В связи со смертью дело в отношении него правоохранители вынуждены были прекратить. Тем не менее следствие считает, что Сюбаев организовал и возглавил преступную группу для хищения нефтепродуктов у нижегородской фирмы Торговый дом «Чемпион». Для проведения операции он подобрал проверенных родственников и знакомых, которые возглавили четыре фирмы. Эти фирмы заключили договор с «Чемпионом» на поставку бензина и продавали его через сеть АЗС. Договор на реализацию горюче-смазочных материалов был составлен таким образом, что фирмы Сюбаева получали бензин без предоплаты с отсрочкой платежа, да еще с кредитным лимитом, примерно равным залоговой стоимости залогового имущества - нескольких бензовозов. Сюбаев решил сыграть на условиях договора, реализовать ГСМ и не отдавать деньги, однако через некоторое время скончался. После этого обвинения предъявили матери и дочери Михайловым. 34-летнюю жительницу Саранска Елену Михайлову обвиняли в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, а ее мать, 57-летнюю пенсионерку из Рузаевского района, - в пособничестве этого же преступления.

Представитель «Чемпиона» в суде заявил, что между саранскими фирмами и нижегородским торговым домом были заключены договор поставки горюче-смазочных материалов и договоры залога и поручительства на 6 единиц техники. И сначала оплата поступала регулярно, правда, с незначительным ростом долга. Однако с апреля по май 2011 года долг резко стал увеличиваться и достиг 6 миллионов рублей. Представители «Чемпиона» ездили в Саранск на переговоры, однако, несмотря на достигнутые договоренности, местные фирмы свои обязательства не выполняли.

Последовали разбирательства в Арбитражном суде Нижнего Новгорода, которые подтвердили задолженность саранских фирм перед нижегородцами в несколько миллионов рублей. Часть этих долгов была погашена, а оставшиеся 5,1 миллиона рублей представитель «Чемпиона» и просил взыскать с Михайловых.

Вот что заявила в суде Елена Михайлова:

- Своей вины я не признаю. Летом 2010 года Сюбаев с супругой предложили мне стать директором фирмы «Лига Ойл». При этом пояснили, что директором я буду только по документам, никаких решений самостоятельно принимать не буду. Было обещано, что у меня будут идти рабочий стаж и оплачиваемый декретный отпуск, в этот момент я была беременна.

Так как Сюбаев являлся отцом моего ребенка, я согласилась. После этого я была оформлена директором «Лиги Ойл». При этом находилась в декретном отпуске и не касалась финансово-хозяйственной деятельности фирмы. С представителями Торгового дома «Чемпион» я ни разу не встречалась. В Арбитражном суде Нижегородской области в ноябре 2011 года в качестве представителя ответчика «Лиги Ойл» я впервые узнала о договоре залога автотранспорта, который я не подписывала.

В июне 2012 года деятельность «Лиги Ойл» фактически была прекращена, поскольку, со слов Сюбаева, он не имел доступа к АЗС и не мог реализовывать ГСМ через эти АЗС. При этом по его просьбе я занималась увольнением сотрудников - операторов АЗС и закрытием счетов «Лиги Ойл». Я не раз просила Сюбаева уволить меня с должности директора, но он отказывал... В августе 2015 года я обратилась в суд, который вынес решение о моем увольнении с должности директора «Лиги Ойл».

Со слов Сюбаева, мне стало известно, что он перестал расплачиваться за поставленные ГСМ в связи с тем, что «Чемпион» поднял цену, хотя изначально условия сотрудничества его полностью устраивали и он не собирался нарушать своих обязательств.

О сделках по продаже 6 тягачей с цистернами мне стало известно летом 2011 года... Однако я договоров купли-продажи не подписывала. В отношении меня со стороны следствия оказывалось давление, для того чтобы я передала «Чемпиону» тягачи и земельный участок. Я была арестована и находилась под стражей, в ходе обыска в моем доме обнаружили гашиш, который мне подбросили.

Мать «директора фирмы» Татьяна Михайлова (она тоже числилась индивидуальным предпринимателем) вины в суде также не признала.

Суд, рассмотрев дело, постановил оправдать Татьяну Михайлову в связи с отсутствием в её деяниях состава преступления и признать за ней право на реабилитацию. Что касается Елены Михайловой, суд признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также постановил взыскать с нее в пользу Торгового дома «Чемпион» 5,1 миллиона рублей.