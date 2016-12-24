Предприниматели Саранска обсудили диалог между бизнесом и властью

В минувшую среду 15 февраля прошло первое в текущем году расширенное заседание Совета предпринимателей при Администрации городского округа Саранск. В нем приняли участие представители малого, среднего бизнеса и органы власти столицы Мордовии. Основной темой для обсуждения стал диалог между бизнесом и властью, а также формирование плана работ Совета на предстоящий год.

Первым перед собравшимися выступил председатель регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» Виктор Бирюков. Он рассказал о деятельности организации, задачах и планах. «Наша главная цель - находить компромиссные решения, в интересах не только бизнеса, но и власти», - рассказал Виктор Бирюков и призвал коллег присоединяться к союзу.

Глава городского округа Саранск Петр Тултаев, в свою очередь, подчеркнул, что подобные структуры - это хорошая возможность для трансляции мнения бизнеса и доведения проблемных вопросов до федеральной власти.

«Есть много спорных вопросов, касающихся развития и работы бизнеса, которые от муниципальной власти мало зависят, поэтому их необходимо урегулировать на более высших ступенях, - отметил мэр Саранска. - Одно дело, когда мы пытаемся их вынести на общероссийский уровень с позиции власти, и совершенно другое - когда проблемы и трудности обозначают те, кто варится в этом соку. Поэтому нужно с пониманием строить диалог и рассматривать такие структуры как серьезную возможность выработать единую позицию и донести ее до федеральных законодательных органов».

По мнению Главы Саранска, одна из главных проблем власти и бизнеса как институтов, а также граждан - тотальное недоверие друг другу. В современном обществе эти категории - два основных стержня, однако у людей сегодня иногда одинаково нет полного доверия ни к власти, ни к бизнесу.

«Взаимные обвинения и недоверие не приведут к хорошим результатам и развитию. Необходимо обсуждать проблемы, находить совместные решения. Каждый должен ответственно делать свою работу», - подытожил Петр Тултаев и обратился к представителям бизнеса с пожеланием встречаться чаще и активнее вести совместную деятельность.

В ходе заседания предпринимателям также рассказали о стартовавшем 13 февраля конкурсе «Лучший предприниматель городского округа Саранск - 2017». Представителей бизнеса призвали участвовать в этом мероприятии и подавать заявки, прием которых будет вестись до 17 апреля.