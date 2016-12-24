Просьбы горожан будут обсуждать на собрании дома

Наш город

Глава Саранска Петр Тултаев на оперативном совещании поручил подчиненным при решении спорных вопросов и выполнении просьб горожан при необходимости проводить собрания жителей.
- В Администрацию Саранска приходит огромное количество обращений от жителей с просьбами о помощи в тех или иных вопросах: спил дерева, ремонт кровли, установка детской площадки, строительство парковки и др. Но когда проблема начинает решаться, появляются не только сторонники, но и противники предпринимаемых действий. Поэтому необходимо проводить собрания собственников дома, и лишь после голосования общего собрания  по конкретному вопросу будем знать, что делать или не делать. Все должно быть открыто. 
 

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