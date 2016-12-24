Парк Победы будут благоустраивать

Наш город

Как известно, к 70-летию окончания Великой Отечественной войны на Химмаше в 2015 году был заложен парк Победы. Там уже посажены деревья, но жители Саранска интересуются, планируется ли дальнейшее благоустройство парка.
По словам главы администрации Октябрьского района Сергея Мальченкова, проект парка Победы уже прошел экспертизу. Были разногласия, но они устранены, в том числе с участием проектировщиков. 
- Необходимо наметить план наших действий на 2017 года, исходя из наших финансовых возможностей, - поручил Петр Тултаев. - Иначе у людей складывается впечатление, будто мы забросили этот проект, что в действительности не так.
 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Сколько прибавят пенсионерам?

В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Татьянин день

В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».

Безопасный мундиаль

Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности

«Подход сзади»

В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?

Конкурс красоты

№7  Ольга

 Посмотреть все фотографии