Парк Победы будут благоустраивать

Сколько прибавят пенсионерам?
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
В понедельник в Саранске состоялось расширенное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся подвели итоги...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?