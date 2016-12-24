Парк Победы будут благоустраивать

Как известно, к 70-летию окончания Великой Отечественной войны на Химмаше в 2015 году был заложен парк Победы. Там уже посажены деревья, но жители Саранска интересуются, планируется ли дальнейшее благоустройство парка.

По словам главы администрации Октябрьского района Сергея Мальченкова, проект парка Победы уже прошел экспертизу. Были разногласия, но они устранены, в том числе с участием проектировщиков.

- Необходимо наметить план наших действий на 2017 года, исходя из наших финансовых возможностей, - поручил Петр Тултаев. - Иначе у людей складывается впечатление, будто мы забросили этот проект, что в действительности не так.