За год суды республики рассмотрели около 24 тысяч дел

17 февраля в Саранске прошло итоговое совещание судейского сообщества Мордовии, участие в котором принял Глава Мордовии Владимир Волков.

В Саранске планируется строительство нового здания Верховного суда

«Сегодня судебная система является предметом постоянного внимания Президента Российской Федерации, - начал выступление Глава Мордовии. - Президент всегда подчеркивает значимость судебной власти для всего российского общества. В связи с этим обозначены конкретные задачи, которые касаются судейского корпуса. Необходимо наладить планомерную работу по упорядочению законодательства, отказу от обвинительного уклона в правоохранительной и судебной практике.

Нерешённых вопросов, как и в любой системе, немало. Но за прошедшие 3-4 года реализованы меры, оказавшие серьёзное позитивное влияние на саму организацию судебной системы и на практику рассмотрения дел.

В судебной системе республики произошли прогрессивные изменения. Как показывают опросы населения, растёт доверие населения к судебной власти. Уже несколько лет отмечается рост обращений за судебной защитой. Жители республики видят, как изменился внешний облик зданий судов. Недавно в новое здание переехал Арбитражный суд Мордовии. В центре города планируется строительство нового здания Верховного суда республики. Думаю, в скором времени этот вопрос мы решим. Для улучшения качества судопроизводства внедряются электронные технологии, в том числе автоматизированная система «Правосудие», созданы судебные сайты. Из года в год растёт количество судебных заседаний, которые проводятся в режиме видеоконференц-связи.

Большая работа проделана по обеспечению максимальной открытости судебной деятельности для общества - публикации судебных решений, сведений о судьях в интернете. В связи с этим хочу сделать замечание. Сергей Валентинович (председатель Верховного суда РМ Штанов - прим. ред.) сказал, что у мировых судей отсутствует доступ в интернет. У нас даже в самых отдаленных школах республики есть интернет. Это претензия к нашему министерству юстиции, мы в каком веке живем?».

Позже представитель госкомитета по делам юстиции РМ заявил, что проблема с интернетом возникала из-за защиты информации, для которой необходимо определенное оборудование стоимостью 1,5 млн рублей. Владимир Волков обещал, что на следующей сессии Госсобрания РМ деньги будут выделены.

«Проблема нагрузки в судах остаётся острой, - продолжил речь руководитель Мордовии. - Большая нагрузка лежит на мировых судьях, они рассматривают по 60 с лишним процентов уголовных и гражданских дел от общего числа. Принципиально вопрос укрупнения судов в Мордовии решен, теперь мы будем обращаться в соответствующие инстанции, чтобы все согласовать. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на судей. Проблема нагрузки в судах остаётся острой. Это, безусловно, сказывается на качестве судебных актов, может приводить к судебным ошибкам.

Важный вопрос связан с присяжными заседателями. С июня 2018 года районные суды смогут рассматривать уголовные дела с участием присяжных. Нужно провести серьезную работу по подбору присяжных, чтобы на них не оказывалось влияние. Ярким примером стало рассмотрение в суде уголовного дела по группировке «Химмаш».

Глава республики призвал судейское сообщество уделить особое внимание таким острым вопросам, как защита трудовых прав граждан, оплата труда, соблюдение прав социально уязвимых категорий населения - многодетных семей, пенсионеров, детей-сирот, инвалидов. Владимир Волков на совещании судей затронул и тему жилищно-коммунального хозяйства и призвал давать жёсткую правовую оценку бездействию должностных лиц, управляющих компаний.

Также важнейшим направлением совместной работы было названо противодействие терроризму и экстремизму, экономическим преступлениям, коррупции. Кроме того, Глава РМ призвал создать условия для безопасной работы бизнеса, эффективной защиты предпринимателей от незаконного преследования.

«Справедливость судебных решений играет важную роль в формировании доверия населения к органам власти, - в завершение заявил Владимир Волков. - Президент России Владимир Путин особо подчеркивает тему кадрового обеспечения судебной системы, повышения открытости и прозрачности правосудия. Необходимо беречь чистоту судейского корпуса и повышать доверие к суду как главному защитнику прав любого человека - независимо от его доходов, возраста, национальности или служебного положения. От вашего живого участия и оперативности действий зависит вера людей в справедливость, равенство всех перед законом».

Мировой судья в среднем за год рассматривает 178 дел

«В декабре 2016 года состоялся 9 всероссийский съезд судей России, - сообщил председатель Верховного суда РМ Сергей Штанов. - На нем были определены новые задачи, к числу которых относятся повышение авторитета судебной власти, качества и доступности правосудия, совершенствование видов судопроизводства, законодательных гарантий на получение гражданами полной и достоверной информации о деятельности судов, укрепление кадрового состава судебной системы и гарантии статуса судей и т.д. Деятельность судов Республики Мордовия в 2017 году будет направлена на выполнение поставленных задач. Однако, чтобы решать эти задачи, необходимо подвести итоги работы судов республики за истекший 2016 год.

Судами Мордовии в 2016 году было рассмотрено более 5 тысяч уголовных дел в отношении 5,3 тысячи человек. Снизилось количество дел о тяжких преступлениях. В 2016 году их рассмотрено 624. Основная масса дел, оконченных в 2016 году, - это дела о корыстных преступлениях, а также о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Сократилось число дел по убийствам без смягчающих обстоятельств, умышленным причинениям тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, нарушениям правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

В 2016 году районными судами рассмотрено 23,7 тысячи гражданских и административных дел. Среднемесячная нагрузка на судью районного суда составила 42 дела, а на мирового - 178 дел.

В июне 2018 года вводится институт присяжных заседателей в районных судах. Вопрос находится на контроле Верховного суда РФ. В этом направлении Верховным судом РМ проводится учеба судей районных судов. Поэтому прошу судей со всей ответственностью подойти к этой работе. Кроме того, необходимо сформировать качественные списки присяжных заседателей, в том числе межрайонные. К этой работе должны подключиться как органы государственной власти и местного самоуправления, так и правоохранительные органы.

В районных судах вводятся электронные подписи, с 1 января 2017 года введен прием документов в электронном виде, в скором времени будет действовать электронное правосудие. В связи с этим необходимо принять меры в этом направлении, нельзя отставать от современных технологий.

Следует отметить, что все уголовные, гражданские, административные дела разрешены в установленные законом процессуальные сроки. Судами уже второй год не нарушаются указанные сроки. Поэтому задача судов в 2017 году - не допустить нарушения таких сроков.

За 2016 год на действие судей поступило около 130 жалоб, что на 75 жалоб меньше, чем в 2015 году. Это уже радует. Тенденцию на уменьшение жалоб необходимо продолжать. 12 жалоб признаны обоснованными, из них 10 жалоб связаны с нарушением сроков направления копий судебных актов, одна жалоба - на поведение судьи. Имеется один факт волокиты при подготовке дела об административном правонарушении. Из 12 обоснованных жалоб 6 поступили на Зубово-Полянский суд, по 2 жалобы на Ленинский и Пролетарский, по одной - на Октябрьский и Ардатовский районные суды.

Вместе с тем необходимо отметить, что не в полной мере решена основная проблема размещения судебных участков мировых судей. Многие судебные участки по-прежнему размещаются в районных судах. Критическая ситуация сложилась у мировых судей Октябрьского района Саранска. Они размещены в районном суде, где условия самих районных судей желает оставлять лучшего. Вновь образованные судебные участки № 5 Октябрьского и № 6 Ленинского районов Саранска практически не функционируют из-за отсутствия финансирования».

На совещании судей также были оглашены победители конкурса на звание Лучший судья 2016 года.

- Лучшим судьей Верховного суда Республики Мордовия признан Евгений Кольбов.

- Лучшим судьей районного суда - председатель Атюрьевского районного суда Вера Тимина.

- Лучшим мировым судьей - мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района Саранска Татьяна Дунюшкина.

Эдуард АНЮТИН