Отсудила 340 тысяч рублей за некачественный гарнитур

В 2015 году жительница Рузаевки заказала у индивидуального предпринимателя Керносова кухонный гарнитур. Первоначальный взнос она внесла при заключении договора, а на оставшуюся сумму взяла кредит. В декабре 2015 года предприниматель доставил заказчице мебель. После разгрузки и частичной сборки гарнитура женщина обнаружила множество недостатков. Так, например, двери не соответствовали условиям заказа. Шкафы и двери были возвращены мебельщику, поскольку не совпадали по размерам. В феврале 2016 года представители предпринимателя вновь привезли уже переделанный кухонный гарнитур клиентке. Но на этот раз он оказался другого цвета. Женщина предъявила Керносову претензию об устранении недостатков, но ей было отказано.

В итоге отстаивать свои права клиентке пришлось в Рузаевском суде. Она подала иск о расторжении договора купли-продажи кухни, взыскании уплаченной за товар суммы, неустойки, убытков, компенсации морально вреда и штрафа. В иске жительница Рузаевки указала, что продажей товара ненадлежащего качества ответчик причинил ей нравственные переживания, а также убытки, выразившиеся в оплате процентов за пользование кредитом. Кроме того, истец была вынуждена приобрести комплектующие к мебели, поскольку представленные ответчиком были ненадлежащего качества и не соответствовали размерам гарнитура.

Суд пришел к выводу, что истец, обнаруживший в товаре недостатки, не оговоренные продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.

Решением Рузаевского районного суда исковые требования удовлетворены частично. Договор купли-продажи был расторгнут. С предпринимателя Керносова были взысканы стоимость кухонного гарнитура - 140 тысяч рублей, неустойка - 85,4 тысячи рублей, компенсация морального вреда в размере 3 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от взысканной суммы - 114 тысяч рублей. В остальной части требований было отказано. Всего клиентка взыскала с предпринимателя почти 340 тысяч рублей.