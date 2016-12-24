Отсудила 340 тысяч рублей за некачественный гарнитур

Саранск примет всех, кто любит трудиться и жить по совести
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
20 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов. Под его...
8 февраля, в День российской науки, в столице Мордовии открылся бизнес-инкубатор «Молодежный». Церемонию открытия посетили Глава Мордовии...
Исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Республике Мордовия Эдуард Новаковский рассказал об...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья