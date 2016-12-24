Ветхость и трезвость

Очередная «мэрская суббота» Петра Тултаева прошла в центральной части Саранска. Место проведения было выбрано не случайно. Решение осмотреть жилой дом № 46 по проспекту Ленина было принято после приема граждан по личным вопросам. Обратившаяся горожанка рассказала, насколько плачевно состояние их многоквартирного дома, построенного в 1935 году, и попросила о скорейшем его сносе. Мэр Саранска был в курсе существующей проблемы, но пообещал приехать, чтобы лично оценить состояние строения и поговорить с жителями дома. Кроме того, нужно было осмотреть прилегающую к нему территорию, чтобы в полной мере знать ситуацию.

Субботнее снежное утро началась спокойно и сдержанно. Градоначальника поджидали несколько жителей обозначенного дома. Одна из женщин обратилась к нему первой. Однако просьба ее шла в разрез со словами просительницы, что побывала на приеме граждан. Она говорила, что лично в ее квартире на втором этаже все хорошо, квартиры сухие, пол не проваливается, так что дом сносить не нужно. Кроме того, люди привыкли к этому месту: рядом поликлиника, уже практически родные доктора.

«В нашем городе все поликлиники хорошие, это ведь не аргумент для сноса или несноса аварийного дома. А если он рассыпаться начнет и рухнет, пострадают не только квартиры первого этажа, но и ваша - на втором, - возмутился недальновидности собеседницы Петр Тултаев. - К тому же прямо сейчас вас выселять никто не собирается».

Он пояснил, что была договоренность об осмотре дома в рамках «мэрской субботы», в дальнейшем полноценного комиссионного осмотра и проведения экспертизы. Такова процедура признания дома аварийным. И даже после нее расселение - дело не скорое.

Жители квартир первого этажа решили продемонстрировать Главе города во всей красе, в каких условиях им приходится существовать. И все бы ничего… Вот только представители городской власти были готовы и к проваливающемуся деревянному полу, и к просевшим оконным рамам, и к сырости и холоду в квартирах, в связи с тем что дом проседает, но только не к настолько безобразному отношению к собственному жилью. Большинство квартир, в которые были приглашены мэр и подчиненные, долгие десятилетия не видели даже легкого косметического ремонта. Внешний вид и атмосфера не говорили, а кричали об этом!

Пока мэрская делегация перемещалась из одной квартиры в другую, директор ГУК «Центральная» Александр Панюшкин несколько раз повторил, что собственник жилья обязан раз в пять лет проводить такие ремонтные работы. Видимо, некоторые жители дома об этой обязанности, увы, никогда не слышали. Осмотрев квартиры, мэр спустился в подвал. Здесь уже пару лет назад были установлены подпорки, поддерживающие деревянный пол жилых помещений первого этажа. Несмотря на это, один угол дома проседает и рушится.

«Будем искать решение, но для начала нужно заключение комиссии. Средства для расселения нужны немалые, поэтому в 2017 году этого точно не произойдет», - сообщил Петр Тултаев.

«А куда вы нас выселите?» - вновь настойчиво интересовалась женщина со второго этажа.

«Варианты будем подыскивать. В том-то и дело, что когда начнем с вами обсуждать места переселения, несогласных будет много. Но скажу прямо: здесь, в центре, на данный момент возможностей таких нет, - однозначно ответил Глава Саранска. - Конечно, если есть возможность, стараемся переселить как можно ближе к месту сноса. Сейчас же строим дома на Юго-Западе и Химмаше. Кстати, в Тавле как раз возводится новая поликлиника».

«Это намек?» - испуганно поинтересовались жители.

«Лучшим вариантом было бы соглашение с инвестором и выкуп ваших квартир через застройщика. Мы проработаем этот вопрос, - пояснил мэр. - С вашими сараями и гаражами также придется что-то решать. Они наверняка не оформлены. Видно, что большинство не используются совсем. Центр города, а как будто и не город вовсе».

На этом обсуждение было завершено. Петр Тултаев сказал, что в июне будут готовы экспертиза и комиссионное решение. Поэтому летом «мэрская суббота» сюда придет еще раз - дать конкретный ответ жителям. Люди проводили градоначальника со словами благодарности за внимание к их проблеме.

Пройдя дворами и гаражным массивом, Петр Тултаев вывел подчиненных к зданию бывшего и будущего медвытрезвителя. С 2011 года, когда эти заведения закрыли по всей стране, оно пустует. Теперь принятое тогда решение всеобще признано ошибочным, поэтому медвытрезвители открываются вновь. Саранские «тополя» или «уют» должны радушно распахнуть свои двери в декабре текущего года. А пока мэр лично провел экскурсию.

«Это будет не отель со звездами: стены, койки, туалет, холодная вода и медперсонал. Минимальные финансовые вложения. Только на то, чтобы человек не замерз на улице, а мог здесь, в тепле и под присмотром, прийти в себя, - рассказал Глава Саранска и уверенно добавил. - Щами здесь кормить не будут! Может быть, горячий чай, и то за счет постояльцев».

Медвытрезвитель рассчитан на 20 человек. На втором этаже здания планируется разместить хостел. Стоимость пребывания здесь будет, насколько это возможно, низкой. Предполагается, что гостиница будет покрывать расходы вытрезвителя. Входы в два этих заведения будут с разных сторон. Подъезд и вход в отрезвляющее учреждение сделают со стороны проспекта Ленина, чтобы не доставлять неудобств ни постояльцам гостиницы, ни жителям близлежащих домов.

Градоначальник поручил работы по ремонту здания активизировать и установил четкие сроки завершения капремонта, пообещав лично наведываться сюда раз в месяц.

Далее внимание мэра привлекла муниципальная баня, расположенная поблизости и арендуемая частником. Здание ее с виду было довольно ветхим и не обремененным хозяйской заботой. Петр Тултаев предложил подчиненным: «Надо бы сюда зайти. С целью оценки ее состояния».

«Туда заходить, как в горящую избу», - многозначительно прокомментировал предложение глава Ленинского района Александр Юткин.

«Да, репутация у нее не лучшая, - поддержал мэр и обратился к своему заместителю, директору Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирине Объедкиной с поручением. - Тем не менее нужно выяснить, в каком состоянии находится помещение и как его содержат. Если арендатор этим не занимается должным образом, значит, с ним придется попрощаться».

В шутку предложив подчиненным на личном опыте испытать пар и банные услуги, Петр Тултаев завершил обход и направился по ряду других объектов, заострив внимание коммунальщиков на усиливающемся снегопаде. Город, несмотря ни на что, должен быть чистым!