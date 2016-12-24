Прокуратура требует возместить моральный вред девочке, мать которой погибла под поездом

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Рузаевская транспортная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд с требованием возместить моральный вред женщине, чья дочь погибла под колесами поезда.
Как сообщают в ведомстве, трагедия произошла в ноябре 2016 года. Женщина переходила железнодорожные пути через переход для слепых. В этот момент на ней был надет капюшон, к тому же она разговаривала по мобильному телефону, поэтому не услышала звук приближающегося поезда. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Как подчеркивают в прокуратуре, в результате инцидента сиротой осталась дочь погибшей женщины. В этой связи надзорное ведомство обратилось в суд с требованием компенсировать моральный вред ребенку в размере 150 тысяч рублей.
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