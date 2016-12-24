В Мордовии будут судить стрелка из прошлого

Отделом по расследованию особо важных дел СКР РФ по РМ завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Саранска Дамира Юсупова. Его обвиняют в совершении хулиганства, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия. Подчеркивается, что преступления были совершены в столице Мордовии в прошлые годы.

По информации СКР, вечером 25 июня 2002 во дворе жилого дома в Саранске обвиняемый и двое его соучастников, действуя организованной группой, имея при себе огнестрельное оружие, произвели несколько выстрелов в двух участников противоборствующей группировки, действовавшей в то время в республике. В результате одному из парней прострелили правое плечо, что было квалифицировано как повлекшее тяжкий вред здоровью. По счастливой случайности не пострадал никто из местных жителей, находившихся возле подъездов дома. Преступные действия криминального трио были пресечены сотрудниками милиции, осуществлявшими охрану общественного порядка в этом районе, которые также приняли меры к задержанию стрелков. В результате один из участников тех событий 22-летний Виталий Видяков был задержан, в дальнейшем приговорен к лишению свободы. В 2012 году перед судом предстал еще один соучастник преступления – Владимир Горячев, который был также признан виновным в его совершении.

В ведомстве подчеркивают, что следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.