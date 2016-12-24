На трассе в Мордовии в результате столкновения трех фур погиб дальнобойщик

Накануне в Зубово-Полянском районе Мордовии произошла крупная авария.

Как сообщили в республиканской ГИБДД, около десяти часов вечера на 452-м километре трасса М-5 «Урал» столкнулись три большегрузных автомобиля. Предположительным виновником аварии стал 53-летний водитель фуры «ДАФ», который выехал на полосу встречного движения и протаранил большегруз «Ивеко», после чего зацепил еще и «Вольво». В результате столкновения водитель «ДАФа» погиб на месте, его 67-летний пассажир получил различные травмы. Кроме того, серьезно пострадал и водитель «Вольво».