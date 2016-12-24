На трассе в Мордовии в результате столкновения трех фур погиб дальнобойщик

Происшествия

Накануне в Зубово-Полянском районе Мордовии произошла крупная авария.

Как сообщили в республиканской ГИБДД, около десяти часов вечера на 452-м километре трасса М-5 «Урал» столкнулись три большегрузных автомобиля. Предположительным виновником аварии стал 53-летний водитель фуры «ДАФ», который выехал на полосу встречного движения и протаранил большегруз «Ивеко», после чего зацепил еще и «Вольво». В результате столкновения водитель «ДАФа» погиб на месте, его 67-летний пассажир получил различные травмы. Кроме того, серьезно пострадал и водитель «Вольво». 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Награды талантливой молодежи

На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Только прибавлять!

Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий

Татьянин день

В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».

Сколько прибавят пенсионерам?

В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...

Конкурс красоты

№6  Валерия

 Посмотреть все фотографии