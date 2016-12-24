Жителя Мордовии покалечили за попытку сменить работу

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Полицейские Ичалковского района Мордовии задержали 34-летнего жителя Пензенской области. Его подозревают в причинении тяжких телесных повреждений жителю Мордовии.
Как сообщили в МВД по РМ, подозреваемый оказал потерпевшему помощь в трудоустройстве, и поселил его в доме своих родителей в селе Оброчное. Однако вскоре мужчина решил найти новое место работы. Это не понравилось его прежнему «покровителю», и он несколько раз ударил его ногой. Пострадавший мужчина сначала не намеревался идти в больницу, но вскоре был вынужден обратиться за медицинской помощью. Медики диагностировали у него закрытую травму живота и разрыв селезенки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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