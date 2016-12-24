55-летний житель Мордовии сгорел в собственном доме

«Подход сзади»
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В Мордовии в результате очередного пожара погиб 55-летний житель села Старая Карачиха Ромодановского района республики.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, сообщение о возгорании жилого дома поступило в единую диспетчерскую службу в половине третьего ночи 18 февраля. Когда к месту ЧП прибыли первые пожарные расчеты, жилое помещение и надворные постройки полыхали открытым пламенем. Огонь полностью уничтожил дом и двор. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. В ходе последующего разбора завалов было обнаружено тело хозяина дома. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся...
Во время чемпионата мира по футболу в Саранске будут предприняты повышенные меры безопасности
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...