55-летний житель Мордовии сгорел в собственном доме

Происшествия

В Мордовии в результате очередного пожара погиб 55-летний житель села Старая Карачиха Ромодановского района республики.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, сообщение о возгорании жилого дома поступило в единую диспетчерскую службу в половине третьего ночи 18 февраля. Когда к месту ЧП прибыли первые пожарные расчеты, жилое помещение и надворные постройки полыхали открытым пламенем. Огонь полностью уничтожил дом и двор. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. В ходе последующего разбора завалов было обнаружено тело хозяина дома. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

 

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