Страховщик из Пензы присвоил деньги автолюбителей из трех регионов

В Пензе возбуждено уголовное дело против начальника отдела страховой компании, который подозревается в мошенничестве с использованием полисов ОСАГО. Об этом сообщает МВД по Пензенской области.

По информации силового ведомства, мужчина оформлял полисы и выдавал клиентам на руки бланки, вносил сведения в базу данных, однако деньги, вырученные от продажи страховых документов, в кассу не вносил. Такая примитивная схема принесла страховщику почти два миллиона рублей. Примечательно, что его жертвами стали не только жители Пензы, но и Саратовской и Московской областей, а также Мордовии.

Как сообщают в МВД по Пензенской области, в настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, на его имущество наложен арест.