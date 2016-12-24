Потрошителей лотерейных автоматов отправили за решетку

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор трем жителям Самары - 22-летнему Артему Кулаеву, 33-летнему Вячеславу Судакову и 24-летнему Дмитрию Сатарову. В Мордовии гастролеры за несколько часов успели похитить из торговых точек Саранска 5 лотерейных аппаратов с наличностью. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Все трое ранее не судимы, имеют среднее образование, безработные. Более молодые Кулаев и Сатаров не женаты, детей не имеют. А вот Вячеслав Судаков успел завести семью, воспитывает малолетнюю дочь.

Осенью прошлого года трое жителей Самары прибыли в Мордовию с определенной целью - «поработать» по лотерейным автоматам. В ночь с 18 на 19 сентября они приехали на двух автомашинах в Саранск и остановились в квартире матери Вячеслава Судакова. Затем стали разъезжать по городу в поисках лотерейных терминалов. Как только такой обнаруживался, парни действовали просто и напористо - с деловитым видом заявлялись в торговую точку, забирали терминал и увозили. Так, например, утром 19 сентября парни на машинах подъехали к торговому центру «Дионис», расположенному по ул. Косарева. Визитеры оперативно вынесли из тамбура магазина на улицу многофункциональный развлекательный центр «Портал», погрузили его в одну из автомашин и уехали. Внутри терминала находилась весьма скромная сумма - 8,5 тысячи рублей, стоимость же самого аппарата превышает сто тысяч рублей.

Сотрудники магазинов думали, что молодые люди являются владельцами терминалов, а потому даже не мешали выносить оборудование. Только в одном случае работник торгового павильона поинтересовался, для чего они собираются забрать установку. После такого вопроса самарцы были вынуждены ретироваться без аппарата. С разницей в несколько часов гастролеры похитили 5 терминалов. Правда, добыча в денежном выражении оказалась довольно скромной. В лотерейном терминале магазина «Мокшанка» - 10 тысяч, в терминале из «Городка» - 30 тысяч, из двух других аппаратов похитители извлекли еще 15 тысяч. Общая наличная добыча составила немногим более 60 тысяч рублей.

Вскоре в полицию стали поступать заявления о кражах от владельцев терминалов. Оперативникам удалось быстро вычислить машину, на которой передвигался один из гастролеров, и он был задержан. Позже возле дома по улице Васенко взяли еще двух подельников. На съемной квартире оперативники обнаружили все похищенные терминалы. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Еще трем неизвестным следствию подельникам удалось скрыться.

В суде самарцы не отрицали своей причастности к преступлениям и выставляли себя чуть ли не борцами с пагубным пристрастием к азарту. Артем Кулаев заявил буквально следующее: «Эти автоматы запрещены! И я думал, что, наоборот, делаю полезное дело - избавляю город от напасти!».

В ходе рассмотрения от потерпевших поступили письменные заявления о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых в связи с примирением сторон. Подсудимые и их защитники поддержали заявленное ходатайство. При этом государственный обвинитель возражал против такого развития событий.

В итоге суд счел, что освобождение от уголовной ответственности будет противоречить достижению значимых целей уголовной ответственности и наказания, усилению их исправительного воздействия, предупреждению новых преступлений.

Приговором Дмитрию Сатарову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Ему частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Промышленного районного суда Самары от 16 июня 2016 года и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кулаеву и Судакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.