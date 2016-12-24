Люди продолжают гибнуть на дорогах Мордовии

«Кому-то выгодно, чтобы Белозерье превратилось в очаг напряжённости»
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
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