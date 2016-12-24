Люди продолжают гибнуть на дорогах Мордовии

Происшествия

10 февраля на дороге в Чамзинском районе 45-летний водитель иномарки HYUNDAI Solaris не справился с управлением и опрокинулся в левый по ходу движения кювет. Авария оказалась смертельной для 37-летнего пассажира легковушки. Второй из пассажиров авто - 17-летний студент - был госпитализирован в ближайшую больницу.  А вот устроивший это ДТП водитель иномарки поспешил ретироваться с места трагедии, бросив пассажиров на произвол судьбы, сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
На следующий день в Лямбирском районе в столкновении двух «Опелей» погибли сразу три человека. Авария произошла в 8 утра на 291 км трассы сообщением Н. Новгород - Пенза - Саратов. «Опель Астра» под управлением 63-летнего водителя из Саранска врезался в «Опель Астра GTC», за рулем которого находился другой 63-летний пенсионер из Умета. Машины двигались во встречном направлении. В результате ДТП водители обоих автомашин, а также пассажирка «Опель Астра» - 64-летняя супруга водителя - от полученных травм скончались на месте происшествия. По информации Госавтоинспекции, покрытие проезжей части в месте аварии не было обработано противогололедным материалом. 
В этот же день, 11 февраля, в Атяшевском районе на дороге столкнулись еще две иномарки - «Фольксваген Поло» и «Рено Сандеро». По предварительной версии, 33-летняя водитель «Фольксваген Поло» при обгоне выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с «Рено Сандеро», за рулем которой находилась 47-летняя предпринимательница. После столкновения «Фольксваген Поло» по инерции отбросило на полосу встречного движения, где немецкое авто ударилось еще и в ехавший позади «Шевроле Ланос». 
В результате ДТП водитель автомашины «Рено Сандеро» от полученных травм скончалась в машине скорой медицинской помощи. Водитель «Фольксваген Поло» и водитель автомашины «Шевроле Ланос» были доставлены в лечебное учреждение. 

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